Pareja misionera fue de vacaciones a Brasil, le clonaron la tarjeta de débito y le robaron casi 18 mil pesos

Le ocurrió el fin de semana a una pareja de Campo Grande Misiones que se encuentran en Itapema, Brasil . Le clonaron el plástico de débito automático y en dos días a Gina le robaron 17.800 pesos. Fue en un cajero del Banco Si Brasil. A su marido, automáticamente le fue bloqueada la tarjeta, pero a su esposa le vaciaron el débito. Hicieron extracciones y la usaron en comercios de Joinvelle, que queda a 120 km de Itapema.

Gina y su marido usaron la tarjeta de débito el viernes en un cajero de Itapema del Banco Sí Brasil, y el fin de semana vaciaron la cuenta de la mujer y al esposo le fue bloqueada automáticamente la misma y al comunicarse con la Entidad bancaria (Banco Nación), le informaron que notaron “movimientos extraños”. “Seguramente le pidieron contraseña”, estimó Gina G., quien contó a Misiones On Line su experiencia.

“ 17.800.00 pesos me sacaron en dos días, entre extracción y débito”, precisó. Contó que el sábado llamó a Banelco y le decían que la tarjeta estaba activa que no había problema “pero la mía acá estaba bloqueada”, relató.

Contó que hicieron un duplicado y al usarla la inhabilitó a ella “y los ladrones la siguieron usando”, expresó indignada por la situación.

El lunes Gina pudo ver el resumen en el macro online. Este miércoles la pareja se dirigió a la Policía de Itapema para dejar asentado lo ocurrido.



Al esposo intentaron sacarle 15 mil pesos de una sola vez y el Banco Nación bloqueó la tarjeta.

“Quiero decirle a los argentinos que tengan cuidado, aparentemente acá no te piden límite para sacar dinero”, manifestó Gina, quien dijo tener mucha impotencia por lo que le tocó vivir.