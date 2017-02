SanValentín: Aparecieron los memes contra el Día de los Enamorados

Al parecer no todos creen en este Día, o encontraron la excusa perfecta para no hacer regalos y se entretienen pasando chistes que apuntan contra el 14 de febrero. Mientras algunos románticos celebran con mucho entusiasmo San Valentín, otros usan las redes sociales para mandar chistes sobre el santo de los enamorados.

ATENCIÓN…

Si en este 14 de Febrero, no tiene su media naranja, no importa; se pone una media de cualquier otro color… Total… la gente no se da cuenta.

—-

– Mi amor, qué haremos de especial mañana 14 de febrero?

– No te lo quería decir pero… te gusta Paris?

– Sí!

– Y Barcelona?

– Síííí!!!

– Perfecto! Mañana, 16:45 PSG vs Barcelona en ESPN por la Champions