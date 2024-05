“Bautismo” con 600 personas que casi terminó en tragedia en el Roque González: “Fue muy grave lo que pasó, los chicos estaban muy asustados”

Una fiesta de bautismo organizada por los alumnos de quinto año del Colegio Roque González de Posadas para dar la bienvenida a los ingresantes de primer año se convirtió en una situación caótica y peligrosa. Lo que debía ser una experiencia inolvidable para los estudiantes, terminó en un ambiente de miedo y descontrol, con ocho menores detenidos y la incautación de un arma de fuego de juguete y armas blancas.

La música retumbaba a todo volumen en la pista central, donde más de 500 jóvenes disfrutaban de las canciones del DJ. Sin embargo, mientras algunos se divertían, otros eran amenazados con un revólver de juguete e incluso con cuchillos, con el objetivo de robarles sus teléfonos celulares.



“Había muchísimos chicos dentro del patio. Había sonido por todos lados y todo estaba organizado para que fuera una fiesta de los ingresantes. En la entrada había chequeo por parte de la Policía de Misiones”, relató un padre de un alumno de primer año, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Según contó, dejó a su hijo en la puerta del establecimiento educativo y todo parecía marchar bien. Sin embargo, alrededor de las 22 horas, recibió un llamado alertándolo sobre lo que estaba ocurriendo dentro del colegio.

“Entré y era una escena muy triste. Había chicos escondidos que estaban llorando y con muchísimo miedo. Dentro observé que había al menos diez policías adentro”, describió el padre angustiado.

“Cuando estoy en el patio dije que esto era una locura, no puede ser que algo que iba a ser una fiesta casi termina en una tragedia sin precedentes”, relató con voz preocupada.

Al observar el panorama dentro del patio del colegio, el padre vio a los menores que estaban detenidos por los uniformados. “Estaban con los ojos totalmente en llamas”, graficó. En el lugar, también se incautaron dos armas blancas y un revólver de juguete que era utilizado para amenazar a las víctimas, según el reporte policial.

En un principio, quienes fueron el “blanco” de los ladrones eran las mujeres que, de un momento a otro, notaban que no tenían más su aparato móvil. No obstante, en pleno baile, los jóvenes eran arrinconados y amenazados para que entregaran sus pertenencias, aprovechando el ambiente ruidoso y disimulado por la música.

“Lo único que se escuchaba una vez que encendían las luces era ‘me robaron el celular’, y eran varios quienes decían lo mismo”, relató el papá de unos de los jóvenes en diálogo con Misiones OnLine.

Además, el hombre expresó su sorpresa por el operativo policial y la aparente inexperiencia de quienes estaban a cargo del cuidado de los menores dentro del colegio. “Me decían que no sabían si tenían permitido o no chequear a los menores después de demorarlo. También me dijeron que llamaban a su jefe y que no les respondía”, denunció.

A medida que avanzaba la noche, la tensión aumentó debido a que los menores querían salir del establecimiento educativo y los padres querían ingresar para retirarlos. La situación se volvió caótica y los uniformados se vieron desbordados, según relató el padre.

“Afuera había miles de padres llorando que reclamaban por su hijo. Había gritos, autos amontonados, fue un desastre esos minutos”, describió.

Según trascendió, los jóvenes que fueron detenidos habían comprado su entrada normalmente y serían estudiantes del Colegio Martín de Moussy, más conocido como Nacional.

“Es muy grave lo que pasó, eran todos menores y estaban muy asustados. Para algunos era su primera salida y ahora están muy preocupados. Felizmente no pasó a mayores”, concluyó el padre.

Los menores fueron identificados como Maximiliano M. (15), Fabián M. (13), Valentino R. (13), José L.14), Donato R. (13), Alexander C. (17), José E. (15), Nicolás D. (14), fueron retenidos por el personal policial y se les secuestró un arma de plástico y dos navajas.

Tras consultar con la Dra.Marcela Leiva , Juez en lo Correccional y de Menores en turno, se dispuso a notificar a los menores de la instrucción de la causa y su posterior entrega a sus progenitores para su “guarda y cuidado”.

