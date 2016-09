Yerba Mate: Malestar de productores por el pago con cheques a 180 días

El productor yerbatero Julio Petersen, denunció que los productores están recibiendo cheques a 180 días como parte de pago por la entrega de yerba a los molinos. “Se contaba que con los 300 millones de pesos que venían de nación los molineros iban a pagar al contado. Ese fue el compromiso y eso no se está cumpliendo y eso está matando a las pequeñas industrias” dijo el productor.

Julio Petersen, productor yerbatero. MisionesOnline

Afirmó que “ningún molinero pago al contado” como se habían comprometido. Esto complica a los pequeños secaderos que tomaron créditos y cuando quieren devolver al banco, estos no le aceptan los cheques a 180 días. “Esto es un problema porque no pueden afrontar sus deudas con los bancos” dijo.

Dijo que esto es una medida para monopolizar más el sector y planteó que el INYM, o el IFAI deben hacer los controles y tomar medidas para poder ayudar a los pequeños productores.

La crisis entre la cadena productiva de la yerba mate parece no tener fin. Este lunes un grupo de tareferos de la zona Centro se concentró en la plaza 9 de Julio para solicitar un incremento en el subsidio interzafra que actualmente ronda los 1.500 pesos.

A la vez el productor yerbatero Julio Petersen se reunió con el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad para plantearle el malestar de los productores por el incumplimiento de los acuerdos logrados con los molineros.

Sobre la presencia de los tareferos en la plaza 9 de Julio, Petersen, afirmó que “seguirán viniendo porque nosotros como productores estamos desterrados”. Añadió que “hasta tanto los tareferos y productores no ganen lo que corresponde, la provincia seguirá teniendo estos problemas sociales y económicos”.

Explicó que no se ha cumplido con los productores en la modalidad de pago acordado por la yerba “es una pena que se hayan hecho cargo (por el Inym) de un precio que ni siquiera cubren los costos” de la producción de la hoja verde. Recordó que la propia grilla de costos del INYM está 70 centavos por arriba de precio fijado.

Asimismo, Peterson consideró que: “esperamos que haya un acto de compromiso de que por lo menos nos pagarán al contado”, dijo.

Petersen dijo que hay 18 a 20 secaderos que tomaron créditos para levantar la cosecha y ahora cuando quieren devolver esos fondos los bancos les quieren cobrar un porcentaje sobre los cheques a 180 días entregados por los molineros. Lo cual les genera un déficit muy grande al sector.

Destacó que el Vicegobernador se reuniría mañana con el Ministro del Agro para buscar una solución para estos secaderos.

Sobre la protesta de los tareferos dijo que “los productores deben ganar bien para evitar este caos social que va a comenzar. El tarefero no tiene para comer y no va a tener. Porque el productor no tiene el dinero suficiente para pagarle por las labores culturales (interzafra) y por ende se están quedando sin trabajo”.

Los tareferos de la localidad de Oberá viajaron a la capital provincial para reclamar directamente al gobierno ayuda interzafra entre diferentes puntos que presentaron en el petitorio. El objetivo es reunirse con el Gobernador. Aproximadamente 60 personas entre grandes y niños se instalaron en la plaza 9 de Julio de Posadas, con la intensión de conseguir ayuda para la interzafra yerbatera.

En el petitorio solicitan un subsidio interzafra de $ 3.500 pesos, luego destacan algunos puntos como ser, precio justo para la cosecha yerbatera, ampliación de las tarjetas sociales, fiscalizaciones para que los tareferos no trabajen de forma informal, y bolsas de mercadería para cada tarefero.

MCE 3

EP