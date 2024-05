En una conferencia de prensa realizada esta tarde, el Ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, informó sobre el reciente incremento salarial otorgado a los empleados de la administración pública provincial. Subrayó el esfuerzo y la responsabilidad detrás de esta decisión en un contexto económico desafiante.

El ministro de Gobierno de Misiones explicó que el Poder Ejecutivo a todos los sectores de la Administración pública un incremento salarial que es el tercero y que, en algunos casos, casi triplica la inflación. Dijo que es lo posible en medio de la crisis económica que se vive.

Remarcó que la única vía es el diálogo y que en ello trabajan todos los días, con empatía y entendiendo la situación que atraviesa la Argentina. A ello agregó que Misiones dejó de recibir fondos coparticipables y subsidios como el resto de las provincias argentinas, cuestión que golpeó en toda la población.

Aseguró que el incremento salarial establecido para los estatales misioneros implica un esfuerzo enorme para la Provincia y es literalmente “lo que se puede dar”.

Consultado si es viable un llamado a la Nación para solicitar ayuda en materia económica, recordó que Misiones tiene un equilibrio fiscal y que desde hace muchos años tiene una ley, la única en el país, que le impide endeudarse para gastos corrientes.

Sobre el impacto en el erario público provincial, Pérez indicó que para afrontar el gasto de las recientes subas salariales, se dejarán de hacer hospitales y asfaltos planificados, entre otras obras. “Para poder cumplir en tiempo y forma. Como dije en la primera respuesta, con el salario de los empleados públicos, afinando el lápiz para que la gente entienda, vamos a dejar de realizar obras de asfaltado determinados lugares, de empedrado y cordón cuneta en algunas localidades, obras en hospitales, comisarías y muchos ejemplos más que puedo dar”.

“Bregamos por la paz”

Respecto a manifestaciones en medios nacionales y en algunos sectores que afirman que las protestas en Misiones una muestra de un descontento nacional y que esto podría generar algún tipo de contagio, Pérez fue contundente y reiteró el espíritu de un Gobierno que siempre brega por la paz.

Indicó que es un grupo de personas reducido que “quebrantó la paz social” y que protagonizaron un cúmulo de delitos que fueron denunciados a la Justicia. No obstante ello, remarcó que protestar es un derecho constitucional pero que no es correcto hacerlo de manera ilegítima o apoderándose de los bienes de los misioneros.

“Trabajamos para para que haya paz social y orden. No creo que Misiones se incendiando realmente. Hoy he recorrido la ciudad como lo hacemos muchos de ustedes y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando”, manifestó.

Buenas tardes. Entiendo. Primero quiero que redondee de cuánto es el aumento, porque hay ahora a ciencia cierta desde enero a esta parte. Aumento Cuánto se redondea de capital salarial para todos los sectores. Y segundo, ante esto, que por lo que dijo, hasta que llegamos uno, no hay más dinero como para poder seguir discutiendo cómo sigue esa negociación.

En algunos casos el incremento salarial triplica el índice de inflación mensual

Pérez sostuvo que la suba salarial en algunos casos duplica y en otros casi triplica el índice de inflación, que fue de 7% para el mes. “Para poner un ejemplo, en el caso de la Policía de Misiones, en enero, un suboficial mayor percibía 510.941 pesos, este mes de mayo va a percibir 850.748 pesos, lo que implica un acumulado del 67,9%. Un comisario inspector en enero percibía 534.566, 50 pesos, en mayo va a percibir 920.933, 50 pesos, lo que implica un acumulado del 72,28%”.

En otro tramo de la conferencia de prensa Marcelo Pérez aseguró que tras dialogar con Patricia Bullrich, la ministra le aseguró reiteró que ninguna fuerza, ni un grupo de fuerza provincial puede alzarse contra el orden establecido, contra las leyes, ni tampoco avala que se viole.

Para finalizar explicó que es un error conceptual que se argumente que un salario esté por encima de la canasta básica o que un salario deba arrancar por encima de la canasta básica. “La canasta básica está compuesta para una familia tipo de matrimonio o parejas con dos hijos y para que esa canasta básica se conforme, debe haber más de un ingreso. Es decir, las dos personas con capacidad de ingresar a la familia deben obtener ese ingreso. Ahora también hay una medición que la canasta básica per cápita. La canasta básica per cápita, según el INDEC, está en 268.000 pesos. Cualquier salario de la administración pública de Misiones hoy supera que es la canasta básica per cápita y el salario mínimo”, puntualizó.