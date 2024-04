Celeste Bosana: los desafíos de la profesión bartender hoy y cómo generar una experiencia de coctelería en el público

Celeste Bosana, bartender profesional, destacó la relevancia histórica del Día del Bartender en Argentina y abordó los desafíos y avances en una industria tradicionalmente masculina. Resaltó la importancia de la capacitación continua para estar al día con las tendencias y la creación de experiencias de coctelería para el público, en lugar de solo bebidas.

En el día de ayer, 15 de abril, la comunidad de bartenders argentinos celebró su día, conmemorando la reunión de 1941 que dio origen a la Asociación de Bartenders de Argentina (AMBA).

“El 15 de abril es el Día del Bartender Argentino, porque justamente un 15 de abril de 1941 tras una reunión de camaradería, juntó un montón de bartenders el Magazine Barman de ese momento, y allí también surge lo que es hoy AMBA, que es la Asociación de Bartenders de Argentina, a nivel nacional”, explicó Celeste Bosana, bartender profesional en una entrevista con Misiones Online.

Bosana mencionó los desafíos que enfrentan las mujeres en esta industria tradicionalmente dominada por hombres, y destacó figuras pioneras tanto locales como internacionales. “Siempre fue una profesión, se podría decir, muy patriarcal, aunque sí tenemos ya a nivel mundial, obviamente desde 1903, a Ada Coleman, por ejemplo, que fue la primera mujer bartender y jefa de barra del Hotel Savoy en Inglaterra”, señaló.

Respecto a la vida cotidiana de los bartenders, comparó la profesión con la de los DJs, debido a las similitudes en sus horarios y la dedicación requerida. “Duerme poco de noche de acuerdo a si trabaja de forma fija en un bar o si trabaja en eventos, como en mi caso. Y de día somos todos, madres, mujeres, emprendedoras, una vida un poco más normal”, describió.

La bartender hizo hincapié en la importancia de la educación continua en el campo. “De hecho siempre, creo que siempre hay una capacitación y un estudio. Yo arranqué estudiando en las academias de Posadas y después fui capacitándome a nivel nacional e internacional”, afirmó Bosana. La misionera incluso viajó al exterior a formarse en las destilerías más pedidas por sus clientes, tales como Bombay, Beefeater, Johnnie Walker, entre otras.

La coctelería, una experiencia de degustación de sabores

Sobre la relación entre los bartenders y sus clientes, destacó la responsabilidad de proporcionar no solo bebidas, sino experiencias. “Una de las grandes reglas de la coctelería, es que el bartender no emborracha, no embriaga. El bartender te quiere generar una experiencia, que puedas degustar distintos sabores. Pero no emborracharte. Ese no es el fin de la coctelería. Nunca. Y en ningún bar”, explicó.

Por último, Bosana afirmó que una noche ideal arranca con poca graduación de alcohol en los cocteles y luego los asistentes al evento o bar optan entre tragos clásicos y coctelería de autor. “Al público misionero le gusta mucho el coctel dulce, con leche condensada y vodka. Tenemos muy inculcada la coctelería de frontera, la brasileña”, resaltó.