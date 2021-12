3 Miradas| Celeste Bosana, la emprendedora detrás “Alma Libre”, el primer Bar Track de la provincia

La bartender Celeste Bosana visitó 3 Miradas y habló sobre su trabajo, sobre cómo es ser emprendedora misionera y su emprendimiento “Alma Libre”, que es el primer Bar Track de Misiones y que no tiene "límites ni fronteras".

En primer lugar, Bosana expresó lo que representa para ella su profesión: “Un bartender es un entusiasta y un creativo, es alguien que le pone el alma, pasión y entusiasmo a lo que hace”, destacó.

Con relación a la diferencia que existe con un barman, Bosana explicó que “la persona que está detrás de una barra y sirve tragos es el barman, generalmente siempre fue un hombre”, sin embargo, un bartender puede ser tanto un hombre como una mujer. “Esta pasión no tiene género, un bartender es la persona que crea cócteles y sirve tragos”, explicó la joven.

En ese sentido, Bosana manifestó que existen materias específicas para la preparación de tragos: “En particular me gusta mucho la mixología, que no solo es el preparado de cócteles sino la creación de otros nuevos”, afirmó.

Por otra parte, la joven recordó sus inicios en esta profesión y sostuvo que nació como un hobby, dado que “era la amiga que siempre estaba preparando tragos en los cumpleaños”.

Tras descubrir esta pasión, Bosana realizó el curso de Bartender en el Instituto Gastronómico de las Américas (IGA) con el profesor Gustavo Irala.

De qué se trata Alma Libre

Con respecto al emprendimiento “Alma Libre”, la joven precisó que se trata de “un proyecto que permitió reinventarme, para hacer cosas nuevas y constructivas para la sociedad”.

Por otro lado, agregó que junto a su compañero de trabajo, Alejandro, son los encargados del primer Bar Track de la provincia.

En este sentido, Bosana comentó que “en la carta de autor hay muchos productos misioneros” y añadió que “el Bar Track cuenta con más de 150 botellas de bebidas de todo el mundo para que las personas puedan conocerlas”.

Por otra parte, la joven afirmó que “el proyecto Alma Libre va a cualquier lugar del país y del Mercosur”.

Con respecto a la forma de trabajo, explicó que “hay que adaptarse al concepto de evento que el cliente quiere, tiene que haber un espacio considerable en el que se pueda estacionar y donde se puedan montar bancos y mesas”.

Cabe señalar que para los eventos existen cartas preparadas específicamente para una boda o un cumpleaños de 15 en los que se propone un cóctel de autor para que sea el que represente el evento.

