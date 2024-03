Partidos de hoy, domingo 17 de febrero: agenda de fútbol y en dónde ver en vivo

El fin de semana se cierra a pura actividad tanto en Europa como en Argentina. Mirá.

Este domingo 17 de marzo sigue con mucha acción en el mundo del fútbol. Este fin de semana se cierra a puros partidos tanto en Europa como en Argentina. Sigue la Fecha 11 de la Copa de la Liga y también continúan el calendario en Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 y Bundesliga, entre otras ligas. Además, la final de la Copa Libertadores Sub 20. Acá, un repaso de la agenda de fútbol de hoy, con horario y cómo ver cada partido.

Partidos de hoy, domingo 17 de marzo

Copa de la Liga

16:00hs – Barracas Central vs. Huracán (ESPN Premium)

16:00hs – Godoy Cruz vs. Tigre (TNT Sports)

18:30hs – River vs. Gimnasia (TNT Sports)

21:00hs – Banfield vs. Talleres (TNT Sports)

21:00hs – Estudiantes vs. Boca (ESPN Premium)

Final Copa Libertadores Sub 20

15:00hs – Boca vs. Flamengo (TyC Sports)

FA Cup

09:45hs – Chelsea vs. Leicester City (Star+)

12:30hs – Manchester United vs. Liverpool (ESPN y Star+)

Premier League

11:00hs – West Ham vs. Aston Villa (Star+)

Serie A

08:30hs – Juventus vs. Genoa (ESPN y Star+)

11:00hs – Hellas Verona vs. Milan (Star+)

14:00hs – Atalanta vs. Fiorentina (Star+)

14:00hs – Roma vs. Sassuolo (Star+)

16:45hs – Inter vs. Napoli (ESPN 4 y Star+)

La Liga

10:00hs – Sevilla vs. Celta de Vigo (ESPN 4 y Star+)

12:15hs – Las Palmas vs. Almería (ESPN 4 y Star+)

12:15hs – Villarreal vs. Valencia (DSports)

14:30hs – Rayo Vallecano vs. Betis (ESPN 4 y Star+)

17:00hs – Atlético Madrid vs. Barcelona (ESPN y Star+)Bundesliga

11:30hs – Friburgo vs. Bayer Leverkusen (ESPN 2 y Star+)

13:30hs – Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt (Star+)

Ligue 1

09:30hs – Brest vs. Lille (ESPN 2 y Star+)

11:00hs – Clermont vs. Le Havre

11:00hs – Mónaco vs. Lorient

11:00hs – Reims vs. Metz

13:05hs – Rennes vs. Olympique de Marsella (ESPN 3 y Star+)

16:45hs – Montpellier vs. PSG (Star+)

Eredivisie

08:15hs – Voledam vs. AZ Alkmaar

10:30hs – Utrecht vs. NEC

10:30hs – Heerenveen vs. Feyenoord

12:45hs – Sparta Rotterdam vs. Ajax

16:00hs – PSV vs. Twente

Primera Nacional

15:00hs – Arsenal vs. Talleres (RdE)

16:00hs – Almagro vs. Chaco For Ever

16:00hs – Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn

16:00hs – Brown (PM) vs. San Miguel

16:30hs – Racing (C) vs. Alvarado

17:15hs – Mitre (SdE) vs. Colón (TyC Sports)

18:00hs – San Martín (T) vs. Estudiantes (BA)

19:00hs – Patronato vs. Güemes (SdE)

B Metro

15:30hs – Dock Sud vs. Sacachispas

15:30hs – Flandria vs. Merlo

15:30hs – Sp. Italiano vs. Cañuelas

15:30hs – Liniers vs. Midland

Primera C

15.30hs – JJ Urquiza vs. Central Córdoba (R)

15.30hs – Dep. Paraguayo vs. Puerto Nuevo

15.30hs – Atlas vs. Central Ballester (DSports)

Promocional Amateur

15.30hs – Pilar vs. Provincial Lobos

15.30hs – Barrancas FC vs. Belgrano (Z)

Femenino

11:00hs – Banfield vs. Gimnasia

15:30hs – S.A.T. vs. Platense

15:30hs – Racing vs. Excursionistas

15:30hs – Belgrano vs. Huracán

Liga de Uruguay

10:00hs – Rampla Juniors vs. Miramar

16:30hs – Danubio vs. Wanderers

19:30hs – Nacional vs. Progreso

Liga de Colombia

16:00hs – Envigado vs. Millonarios

18:10hs – Dep. Cali vs. Patriotas

20:20hs – Fortaleza CIF vs. América Cali

22:30hs – Dep. Pereira vs. Águilas Doradas

Liga de Paraguay

18:40hs – Nacional vs. Tacuary

21:00hs – Guaraní vs. Sp. Trinidense

Liga de Chile

12:00hs – Coquimbo Unido vs. Colo Colo

12:00hs – Huachipato vs. Dep. Copiapo

18:00hs – Palestino vs. Unión La Calera

20:30hs – U. Católica vs. Audax Italiano

Liga MX

00:05hs – Chivas Guadalajara vs. América

20:00hs – Atlas vs. Rayados Monterrey

22:00hs – Toluca vs. Pumas UNAM

22:00hs – Atl. San Luis vs. Pachuca

MLS

15:00hs – New England Revolution vs. Cincinnati (Apple TV)

20:00hs – Atlanta United vs. Orlando City (Apple TV)