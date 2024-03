El INYM retoma hoy la sesión de precios de la yerba mate, aunque industriales y el Gobierno de Corrientes sostiene que son negociaciones “inválidas”

Tras dos sesiones de precios fallidas por la ausencia de representantes de las industrias y de Corrientes, el INYM retoma hoy la mesa de negociaciones. Días atrás desde el Gobierno de Corrientes justificaron su ausencia asegurando que no tienen garantía de la legalidad de estos encuentros justamente porque el INYM continúa sin un presidente.

Productores yerbateros continúan a la espera de una actualización de precios de la materia prima, mientras el INYM intenta por tercera vez reunir a representantes de toda la cadena para negociar estos valores. De no presentarse otra vez los industriales y correntinos, la sesión volvería a fracasar. En el medio, algunos yerbateros continúan con la cosecha parada y otros cerraron acuerdos por su cuenta con las industrias.

“Viene bastante complicado el tema porque el sector industrial no quiere presentarse y no lo hizo en las ultima dos sesiones. De seguir así esto, veremos como armar el expediente para pedir a Nación que fije los precios de referencia”, aseguró Jonas Petterson, miembro del directorio del INYM, en diálogo con Radio República.

Petterson es quien quedó a cargo provisoriamente de las cuestiones administrativas dentro del INYM, nombramiento que fue decidido por los mismos miembros del directorio del Instituto luego de que Nación no designará a un nuevo presidente.

Tal vez le interese leer: Jonas Petterson: “Los industriales y el Gobierno de Corrientes dejaron en claro su postura a favor de la desregulación yerbatera”

Este es uno de los motivos detrás de la ausencia de representantes de Corrientes y de las industrias en la sesión de precios del INYM. “Las reuniones del INYM son inválidas, Corrientes desconoce su legalidad. El INYM es un organismo de carácter nacional y desde el 9 de diciembre está sin autoridad. Por diferentes motivos se demoró esta designación y ahora hay un director administrativo para seguir el funcionamiento burocrático, pero no tiene facultades de presidente”, sostuvo días atrás el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, en diálogo con el Diario El Litoral.

Sin embargo, desde el INYM aseguran que este nombramiento provisorio se resolvió en una reunión de directorio y en respuesta a la incertidumbre que había por no poder avanzar en cuestiones importantes para el sector (como son las negociaciones de precios) por la falta de un presidente.

La grilla de precios actual fue fijada por laudo durante el Gobierno de Alberto Fernández, y está vigente hasta el 31 de marzo. Por este motivo el INYM insiste con abrir la mesa de negociaciones y definir precios o mandar a laudo cuanto antes.

A su vez, Petterson no descartó que haya otra reunión de no poder realizarse la de hoy, pero “para qué esperar si está claro que el sector industrial no quiere aportar nada y está claro que se va a dilatar mucho más la situación y el producto lo que menos tienen hoy es tiempo, necesita definiciones ya”, expresó.

Tal vez le interese leer: