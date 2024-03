Reflexión del Apóstol Guillermo Decena: «La victoria sobrenatural de un rey»

El Apóstol Guillermo Decena se refirió esta semana al rey Josafat, rey de Judá, quien ascendió al trono cuando tenía 35 años y reinó por 25 años. "Josafat nos deja lecciones preciosas sobre como reinar en el Espíritu y salir con victoria cuando enfrentamos a una dura prueba" indicó.

Josafat, fue el hijo y sucesor de Asa, rey de Judá. Fue el sexto rey de la casa de David y el cuarto del reino de Judá.

Meditemos ahora cómo enfrenta una batalla el Rey Josafat contra sus poderosos enemigos, recordando que nosotros también tenemos que enfrentar batallas espirituales frente a numerosos enemigos. Acuérdese siempre que Jesús nos enseña a pedir en la oración modelo del “Padre nuestro” que Dios nos libre del maligno y de toda tentación.

Efesios 6:11-12 (NVI) «Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales».

¿Quién no está atravesando batallas personales en la vida? Pero tené fe en el Altísimo porque dice su Palabra que el que cree en Él, no va a ser avergonzado. Para eso es necesario tener las actitudes correctas para vencer en el mundo espiritual. Por eso hoy te presento a un rey que venció en forma sobrenatural y que nos ayuda a entender cómo se reina con victoria contra las fuerzas del maligno.

En este marco, el Apóstol Guillermo Decena expresó «veamos entonces tres acciones de Josafat que son ejemplos de cómo podemos nosotros avanzar y gobernar en el Espíritu con victoria sobrenatural».

1. JOSAFAT SE HUMILLÓ.

(2 Crónicas 20:1-5 ) 3 «Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá».

Es maravilloso ver como la actitud de un rey moviliza espiritualmente a toda una nación. Como muchos reyes practicaron la idolatría y asimismo arrastraron a todos a la invocación de ídolos falsos.

Por eso es crucial, vital y fundamental el liderazgo espiritual sano, para llevar al pueblo de Dios a la sanidad. Un líder sano espiritualmente conducirá a sus discípulos a la sanidad, a la paz, a la santidad y a la victoria. Así que este tema de ser reyes y sacerdotes para Dios es muy importante.

Nunca podremos reinar en el Espíritu sino nos humillamos delante de la presencia de Dios. Pero humillarnos verdaderamente implica algunas cosas a considerar:

Primero: reconocer que dependemos absolutamente de Él, reconocer que dependemos de Dios como el aire que respiramos. De esta manera, cada uno debemos humillarnos delante de nuestro Creador y expresarle a Él nuestra devoción, nuestra adoración.

Segundo: nuestra humillación no debe ser esporádica, de vez en cuando, sino de todos los días, en forma continua.

Tercero: entender que hay poder en el acuerdo, es poderoso cuando nos humillamos todos juntos delante del Señor. Josafat estuvo unido a muchos de su pueblo, humillado en público. Hay tremendo poder cuando el pueblo se reúne humillado delante de Él. Por eso nos dice la Biblia “no dejar reunirnos con el pueblo de Dios”. No por Dios, sino porque nosotros lo necesitamos a Él como el sol de cada día, pues sino está el Sol además de no tener luz, estaríamos condenados a la muerte lentamente.

2 Crónicas 7:14 (NVI) «si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra».

2. PARA REINAR HAY QUE CONFIAR.

Esta actitud determina el futuro en el ámbito espiritual. Cuando usted toma una actitud negativa hacia Dios o hacia la palabra que Él ha hablado, es imposible que el Señor se manifieste en nuestra vida.

(2 Crónicas 20:20) Sepa una cosa muy importante, y es que una de las tentaciones mas importantes con que va a venir el demonio, es que no confíes en Dios, que no creas en Él, que no tengas expectativas que el Altísimo vaya a hacer algo, y te tentará para que no tengas ningún tipo de esperanza en que Dios pueda intervenir de manera sobrenatural y que todo cambie.

Jesús reprendió a su discípulo Tomás, para que no sea incrédulo sino creyente (Juan 20:27). Cuando hay incredulidad no hay posibilidad de mucho. En este caso, Jesús se había presentado a los discípulos ocho días atrás y justo Tomás no estaba. Y allí mismo declaró que si no metiere sus dedos en las heridas de Jesús no creería y a pesar de que Jesús les había dicho que iba a resucitar y que todos los demás declaraban enfáticamente que el Señor se les había manifestado ya resucitado, su actitud era de incredulidad. ¿Cuál es tu actitud frente al que murió y al tercer día resucitó?

Además de esto, Josafat le dice a la gente que crea en sus profetas, y esto muestra su corazón sano espiritualmente, pues una de las tendencias naturales es revelarse y no hacer caso a nadie y más si es un líder espiritual. Esta actitud de Josafat es maravillosa y siempre Dios bendecirá este tipo de posición, no por el líder sino por el corazón puro del que confía en el Señor y en los que Dios ha levantado como instrumento.

Muchas veces la rebeldía se levanta aun usando la palabra de Dios, como el conocido pasaje “maldito el hombre que confía en el hombre” pero está mal interpretado porque no lee lo siguiente que dice “para apartarse del Dios vivo”. La amargura y sentimientos lastimados hacen que no se den cuenta que ese pasaje lo que enseña es que a nadie que cambie a Dios por el ser humano le irá muy bien.

Pero miremos como dice el pasaje Jeremías 17:5 hace referencia en confiar en si mismo o en otro para de esa manera apartarse de Dios. Así, para reinar en el Espíritu la persona va a tener que formar parte del grupo donde Dios le ha colocado y crecer sanamente, confiando en sus lideres portadores de la palabra de Dios.

Me parece que hay muchas heridas detrás del rechazo al líder, es por eso que cada uno puede elegir el líder que quiera pero cuando no hay líder que le venga bien, seguro que hay que ser sanado de cosas muy profundas. Crea en Dios y en los que son portadores de Su Palabra. Juan 11:40 «—¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? —le contestó Jesús».

3. PARA REINAR EN EL ESPIRITU HAY QUE ALABAR A DIOS POR TODO.

2 Crónicas 20:22-23 (NVI) El poder que se desata en la alabanza es extraordinario, enemigos se empezaron a matar entre ellos, solo por la intervención sobrenatural de Dios. Es por eso que deberíamos recordar que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Salmo 22:3. Cuando el Espíritu Santo eleva la alabanza del pueblo de Dios, no hay demonio que pueda resistir, y la victoria está asegurada.

Para el Rey Josafat y su ejército era imposible derrotar a la gran cantidad de soldados que de diversos pueblos se habían unido para guerrear contra Israel. Así mismo, es imposible podamos mantenernos en pie como iglesia sino fuera por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos entonces que aprender a alabarle por su grandeza, por su santidad, por sus proezas por su gran misericordia si queremos gobernar en el Espíritu.

Lo que debemos hacer es salir del esquema material y pasar a lo espiritual, hay que salir del esquema lógico porque hay fuerzas invisibles que nos pueden atar o limitar en muchas áreas de la vida, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? .

Marcos 10:27 «Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios».

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Apóstol Guillermo Decena

Victory Church