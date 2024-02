Barco desobedeció al técnico, erró dos penales y Demichelis lo sacó: «No estaba emocionalmente al cien por cien»

El entrenador de River contó cómo se tomó la desobediencia de Esequiel Barco, quien malogró dos ejecuciones y explicó la decisión de que no jugara el complemento.

Martín Demichelis era el hombre más buscado en Tucumán después de una noche movida en la que River empató 0-0 con Atlético con el penal doblemente errado de Esequiel Barco como postal del partido. Es que el mediocampista se empecinó en patear, primero pasando por sobre el deseo de Miguel Borja y después desobedeciendo al mismo entrenador, pero ambas veces con igual resultado: atajada de José Devecchi con invasión de área y disparo a las nubes en la ejecución definitiva. La historia no terminó allí, porque luego Micho decidió que Barco no saliera a disputar el complemento.

Acerca de todo lo sucedido, el DT intentó dar una imagen de superación y tranquilidad. Si bien ya la primera pregunta de la conferencia apuntó a ese tema, la respuesta arrancó con un breve análisis del trámite: «No nos sentimos desde el primer minuto cómodos en el partido, nos costó muchísimo. Tuvimos la fortuna de que nos fuimos al entretiempo sin haber recibido algún gol, lo terminamos mejor de lo que empezamos pero en definitiva no se vio reflejado lo que intentamos hacer desde el primer minuto e incluso de lo que veníamos haciendo».

Entonces sí llegó el momento de contestar lo ineludible: «A cualquiera le puede pasar errar un penal o incluso dos, consideré que no estaba emocionalmente al ciento por ciento en el entretiempo como para que siga jugando en el segundo. Esequiel es un gran chico, a veces son las emociones de los jugadores por las pulsaciones, venimos ganando, quería participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Me pidió disculpas porque no es egocéntrico y no es un chico que piense solo en él, en este caso no quería ceder la pelota pero de todo se aprende y hoy seguramente se lleve una gran experiencia».

Enseguida, aclaró: «Cualquiera de los dos son los encargados de patear y muchas veces ellos tienen que resolver en el campo dependiendo de sus propias sensaciones. Cuando erró Esequiel ahí sí participé en pedir que fuera Miguel, no se dio y el desenlace ya es conocido».

Sobre la decisión puntual del reemplazo y el porqué de hacerlo en el descanso cuando parecía tenerlo decidido desde antes, el entrenador explicó: «Es a libre interpretación para el mundo de afuera, lo que teníamos que hablar puertas adentro lo hicimos, Esequiel ya pidió disculpas, lo necesitamos muy bien, es un jugador muy desequilibrante, incluso después de errar el segundo penal se vieron situaciones erráticas para él que son atípicas y consideré que no estaba al cien por cien emocionalmente para seguir. Respeté a Esequiel para no perder una ventana ahí y que se haga cargo de la situación después de haber errado, pero no hay que dramatizar demasiado».

Más del análisis de Demichelis del empate con Atlético Tucumán

«El fútbol argentino no te permite relajarte, cualquier equipo te hace partido, es competitivo, en esta cancha que históricamente es difícil el rival volvió a dejar reflejada su agresividad, el apoyo de la gente. Cuando no sale jugar bien hay que ponerse el overol, trabajar, ganar duelos, ser intensos y agresivos. El rival lo hizo muy bien, no creo que sea una cachetada pero sí un aviso de que no hemos ganado nada y hay cosas por mejorar», consideró.

También, el DT explicó por qué se inclinó por la dupla central formada por Sebastián Boselli y Ramiro Funes Mori: «A Sebastián cuando no lo podía se cansaron de pedirlo, jugó la final contra Rosario Central hace muy poco y fue uno de los mejores del partido. Cuando vino del Preolímpico, por ser el único jugador que no tuvo un solo día de vacaciones, intenté que volviera a la calma pero lo vi muy bien, hoy consideré que ellos eran los centrales para arrancar el partido. Ramiro es uno de los que mejor juego aéreo tiene, contra (Marcelo) Estigarribia que es muy grandote, difícil, fuerte. Seba también tiene mucho juego aéreo, ellos también venían jugando mucho con (Mateo) Coronel que después terminó entrando y no fue desde el inicio. Estoy para tomar decisiones y consideré que tenían que jugar».

La lesión de Borja

Sobre lo sucedido con el colombiano, Demichelis relató: «Miguel pidió el cambio, no fue una cuestión táctica. Él conoce su cuerpo, ahora habrá que esperar y que el cuerpo médico diga cómo y para qué está. Las rotaciones a veces son necesarias, no es que me encanta inventar, hay que cuidar el desgaste de los jugadores. Hoy habíamos esperado para definir el equipo, lamentablemente Miguel pidió el cambio y esperemos que pueda estar el fin de semana».

Fuente: TyC Sports