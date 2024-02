Copa de la Liga | Con el VAR como protagonista, River goleó como visitante a Deportivo Riestra

En un duelo con todos los condimentos, el Millonario se impuso por 3-0 sobre el Malevo en el Guillermo Laza y sigue líder de la Zona A. En tanto, Riestra aún no puede salir del fondo de la tabla.

En un duelo con varias polémicas y con el VAR como protagonista, River goleó 3-0 a Deportivo Riestra como visitante en el Estadio Guillermo Laza por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Con goles de Miguel Borja, Ignacio Fernández y Andrés Herrera, el Millonario volvió a sumar de a tres y se subió a la cima de su grupo.

El duelo comenzó de ida y vuelta, con una chance clara para cada uno, pero con el correr de los minutos pesó la jerarquía de los dirigidos por Martín Demichelis, que abrieron el marcador a los 22 minutos del primer tiempo gracias a un remate desde afuera del área de Miguel Borja que se desvió y descolocó a Ignacio Arce, que nada pudo hacer para evitar el primero.

Pasada la media hora de juego, un tiro libre fue aprovechado por Nacho Fernández, que sorprendió a Arce y sacó un remate bajo al palo del arquero, que no respondió bien, la pelota dio en el poste y se metió para estirar la ventaja, que sería de tres goles antes del descanso luego de una habilitación de Borja para Nacho, que no pudo definir ante Arce, pero sí Andrés Herrera en el rebote, en un tanto que abrió la polémica por un offside no percibido del delantero colombiano.

El complemento arrancó con una situación insólita. A los 9 minutos, Jonathan Herrera fue derribado por Leandro González Pírez sobre el borde del área y Andrés Merlos no dudó en cobrar penal para Riestra. El VAR intervino para llamar al árbitro, que finalmente cobró infracción, pero afuera y le mostró la roja al defensor de River por último recurso.

Sin embargo, ¡volvieron a llamar a Merlos! que ahora sancionó un offside previo de Nicolás Benegas y le retiró la expulsión al zaguero del Millonario.

River tuvo chances de anotar un cuarto gol, Riestra pudo descontar, pero fue final 3-0 en favor del Millonario, que alcanzó los diez puntos y se sumó a la cima de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Por su parte, el Malevo quedó con una unidad y sigue último.

Fuente: TyC Sports