Denunció a un profesor del Parque del Conocimiento por acoso y abuso sexual: “Logré escapar, no sé ni cómo hice, crucé la avenida corriendo”

Delfina, víctima de acoso y abuso sexual, denunció a un profesor de canto y arreglo musical del Parque del Conocimiento de Posadas. Los hechos ocurrieron en 2017 cuando la joven que en ese momento tenía 17 años se inscribió a clases de canto debido a la llegada de una nueva técnica en la provincia. El agresor, en ese momento de 33 años, se desempeñaba como coach vocal.

La joven relató que la situación comenzó debido a que al salir de clases, el profesor le enviaba mensajes que aparentemente se presentaban como recomendaciones para optimizar su desempeño como alumna. “Empecé a recibir mensajes siempre después de clase de que era muy tímida, muy introvertida, que tenía que soltarme más, que prepare temas, que él me quería escuchar en las clases y hasta ahí uno lo toma como un profesor de canto que te quiere alentar”, declaró.

No obstante, los mensajes continuaron bajo otro tono con frases tales como: “Estabas muy linda hoy”, “parecés más madura como te vestís”; que luego devinieron en una escena que la víctima no logra borrar de sus recuerdos.

“Lo leo al otro día, a la mañana cuando me levanto para ir al colegio, que él había tenido un sueño pero que no me podía contar porque me involucraba a mí en temas de índole sexual con él. Y que esto le daba mucha vergüenza porque se sentía muy provocado, que yo despertaba cosas en él que lo seducían. Yo no entendía cómo reaccionar. Estaba en shock, estaba sumamente angustiada por el asco, por la repulsión que me causaba esto”, contó la víctima.

De esta manera, este comportamiento escaló debido a que “todas las noches o antes de ir a las clases me mandaba mensajes, diciendo ‘estoy muy excitado, como no te hacés cargo de lo que me provocaste me voy a ver una película porno y tomar un whisky”, precisó la joven.

Inclusive el docente enviaba fotografías personales y realizaba videollamadas a su estudiante sin su consentimiento. “Esto duró muchas noches. Yo me sentía muy angustiada y con mucho asco”, confesó.

Cabe señalar que la víctima que hoy reside en Buenos Aires por motivos de estudio, realizó la denuncia este año, donde detalló que si bien las clases iniciaron en marzo de 2017, en julio del mismo año decidió abandonar, a causa de esta lamentable situación de acoso. Sin embargo, el docente “empezó a seguirme a la salida del colegio de incógnito y me mandaba mensajes en tono acosador”, mencionó, subrayando que se refería a sus prendas de vestir o su apariencia física.

Delfina relató que, mientras tanto, su miedo y tormento crecían, “y no sabía a quien recurrir, estaba muerta de miedo porque volvía sola y no tenía amigos, era una persona que no tenía amigos”.

Por otro lado, respecto a qué la llevó a tomar la decisión de denunciar actualmente, aseguró: “Si bien hay todo un cambio en la actualidad, es importante recordar que dentro de este patrón repetitivo y de conducta, lo que más se hace hincapié en estas situaciones es el guardar el secreto, ‘no le cuentes a nadie, porque nadie te va a creer, y ¿qué van a pensar de vos?’ En ese momento él me repetía esto, ‘tu familia es muy cerrada, es muy conservadora, no te van a creer, ¿qué van a pensar de vos?’, reveló.

“Yo logré escapar, no sé ni cómo hice para volver a mi casa”

En tanto, el acontecimiento que agravó las circunstancias ocurrió cuando la citó en su casa bajo la promesa de que lo ocurrido durante ese año habría sido un malentendido y se disculparía. “Y ahí sucedió el hecho más grave que está en la denuncia, un hecho gravísimo contra mi consentimiento. Yo logré escapar, no sé ni cómo hice para volver a mi casa. Crucé la avenida corriendo y tomé un taxi. Llegué a mi casa y me acuerdo que vomitaba sin parar”, describió, en referencia al estado de perturbación en que se vio sumida tras el ataque sexual.

Por último, Delfina reveló que pudo expresar a sus familiares acerca de lo sucedido tras sufrir ataques de pánico y estrés que perjudicaban su intención de estudiar en la Universidad. De este modo, con la ayuda de su hermana y la asistencia a terapia tomó la decisión de comenzar el procedimiento legal en enero de este año mediante una denuncia.

“Ese profesor sigue ejerciendo en el Parque del conocimiento y fuera del Parque. Por eso salgo a hablar a la gente para que tomen precauciones porque esto no tiene ni género ni edad, concluyó.

