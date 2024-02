A partir de hoy los empleados de comercio perciben un aumento salarial: “Este año atípico las paritarias serán mes a mes”, afirmaron

Agustín Gómez, del Centro de Empleado de Comercio de Posadas, destacó el aumento salarial del 31% alcanzado para enfrentar la inflación en Argentina. Este incremento, que combina una recomposición de diciembre y un alza para enero, eleva el salario bruto a 573.400 pesos. Sin embargo, alertó sobre la recesión y el impacto en el consumo e instó a la necesidad de ajustes salariales constantes.

Agustín Gómez- Cadena Express

Bajo un contexto económico desafiante luego del traspaso de Gobierno nacional, el gremio de los empleados de comercio en Argentina dio un paso adelante para aliviar la situación. Gómez destacó los importantes aumentos salariales alcanzados en los últimos días.

«Se logró un nuevo incremento el día 26 de enero», confirmó, destacando que la Federación Argentina de Empleado de Comercio y Servicios (FAESyS) junto con diversas cámaras del sector acordaron un aumento del 31% para el primer mes del año.

Respecto a cómo se definió este monto, Gómez destacó que el “11 por ciento es una recomposición de diciembre, y un 20 por ciento para el sueldo de enero”.

De esta manera, mencionó que ambos porcentajes se pagarán con el sueldo de enero, que ya se paga a partir de hoy. «Estamos hablando de un salario con presentismo, no es de bolsillos», enfatizó, aclarando que se trata de un salario bruto para un trabajador de jornada completa, que asciende a 573.400 pesos.

No obstante, el secretario adjunto destacó que las paritarias siguen abiertas debido a la volátil situación económica del país. «Este año va a ser atípico, mes a mes, porque estamos transitando un momento económico muy complejo», subrayó.

El vocero del Centro de Empleados de Comercio no solo abordó el incremento salarial sino también la realidad cotidiana del sector debido a que el impacto en el poder adquisitivo disminuyó el consumo. «Estamos viendo también bajas ventas producto de la inflación y de los salarios que no alcanzan. El trabajador asalariado no sale a gastar, a consumir, se sintiendo un poco una especie de recesión», aseguró.

De allí que junto a la suba de tarifas de transporte y de energía, la ciudadanía tiene más gastos, por lo que advirtió la necesidad de “un incremento para que el trabajador y su familia puedan sobrevivir en estos momentos complejos”, concluyó.