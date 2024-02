De vuelta a la rutina: cuáles son los beneficios del yoga para la salud mental y física

En una sociedad cada vez más agitada y estresante, el yoga se presenta como una poderosa herramienta para encontrar la paz interior y mejorar la salud física y mental. Según Leo Valentino, instructor de yoga, esta disciplina va más allá de simples posturas físicas; es un método práctico para detener el flujo de la mente inquieta y encontrar estabilidad en medio de la corriente de pensamientos.

«El yoga es más que nada una técnica para pacificar la mente», afirma Valentino. «Su objetivo es detener el flujo, detener la mente. Es encontrar un momento de paz y estabilidad dentro de esa corriente de pensamientos».

Las posturas de yoga, ampliamente conocidas, ofrecen una serie de beneficios para la salud. Según el instructor, mejoran la respiración, lo que a su vez contribuye a la salud general del cuerpo y permite encontrar un equilibrio tanto en los pensamientos como en el metabolismo físico. Además, contrarrestan los efectos negativos de los hábitos posturales modernos, que pueden llevar a problemas como hernias de disco.

Asimismo, explicó que el yoga libera al cuerpo, estira las articulaciones y les proporciona una mayor duración, lo que no solo aumenta la cantidad de años de vida, sino también la calidad de la misma.

Pero más allá de los beneficios físicos, el mayor valor del yoga radica en su capacidad para pacificar la mente en un mundo cada vez más frenético. «El yoga nos trae al presente y nos permite enraizar con el aquí y el ahora», destaca Valentino. Es un método práctico y adaptable que puede transformar profundamente la vida de cualquier persona, independientemente de su edad o condición física.

El aspecto espiritual del yoga, entendido como la parte emocional del ser humano, es fundamental en la búsqueda de la paz interior y el manejo de la ansiedad. «Nuestras malas decisiones están dadas por no saber tomarnos un respiro, no saber tomarnos un minuto para reflexionar», señala Valentino. Esta práctica brinda herramientas para cultivar espacios entre pensamientos y no dejarse llevar por la corriente involuntaria de la mente.

¿Es el yoga para todos?

Según Valentino, absolutamente sí. Desde niños hasta adultos mayores, el yoga ofrece herramientas para cada etapa de la vida, sin necesidad de contar con ninguna condición física especial. Incluso los bebés en gestación pueden beneficiarse de prácticas diseñadas para las futuras mamás.

El instructor de yoga, desmitifica uno de los mayores obstáculos que impiden a muchas personas comenzar esta práctica milenaria: la creencia de que es necesario ser flexible para hacer yoga.

«Muchas personas me preguntan si hace falta ser flexible para comenzar a hacer yoga. Incluso a las personas a las que les recomiendo que hagan yoga lo primero que dicen es: ‘Pero yo no soy flexible. ¿Cómo voy a hacer yoga?’, mi respuesta es que la flexibilidad es una consecuencia de la práctica. Siempre llega igual que la fuerza, igual que el equilibrio».

Por otro lado, enfatiza en la importancia de desarrollar un equilibrio integral entre fuerza, flexibilidad y equilibrio físico. «El yoga te permite encontrar un equilibrio entre todo eso para que realmente el desarrollo sea integral», señala Valentino. «Ser demasiado flexible o demasiado fuerte puede ser un problema. El yoga nos permite juntar esas dos cosas y lograr un cuerpo completamente armónico».

En este sentido, es fundamental destacar que el yoga es accesible para todas las personas, independientemente de su etnia, condición física o edad. «Personas con discapacidades pueden practicar, personas con el movimiento acotado pueden practicar», afirma Valentino. Sin embargo, resalta la importancia de encontrar el estilo de yoga adecuado para cada individuo.

Valentino ofrece clases adaptadas a diferentes necesidades y niveles de condición física. Su enfoque, llamado «yoga intenso», está especialmente recomendado para deportistas y personas con cierto nivel de actividad física. «La energía física es muy alta, entonces es necesario pasar por un proceso de descarga», explica. Esta clase dinámica prepara la mente y el cuerpo para la relajación y la meditación posterior.

Para aquellos que experimentan dificultades para relajarse o meditar, Valentino sugiere iniciar con prácticas más físicas, enfocadas en la respiración dentro de las posturas. «Primero, aprender a respirar en movimiento o a aprender a respirar dentro de las posturas», aconseja. Esta preparación física facilita la transición hacia la calma mental y la relajación profunda.

«El yoga es para todos y puede transformar positivamente nuestras vidas»

En el yoga, el cuerpo es considerado un reflejo de la mente, por lo que tomar conciencia de cómo nos movemos y nos posicionamos es el primer paso hacia la meditación y la relajación. «El ser humano tiende hacia la meditación, ese es nuestro estado natural», afirma Valentino.

Invita a aquellos interesados a probar sus clases, que se llevan a cabo en la Capilla San Rafael de lunes a viernes a las 19:00. También ofrece horarios matutinos y puede ser contactado a través de su Instagram, leo_valentino_yoga, donde comparte más información y detalles sobre sus clases.

Lo más importante, según Valentino, es mantener un diálogo abierto y no permitir que ninguna limitación física o de movimiento nos frene en nuestra experiencia con el yoga. «El yoga es una herramienta universal y transformadora», enfatiza. «Hace diez años que enseño y siempre los resultados son muy positivos».