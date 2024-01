Adorni anunció un plan de optimización de recursos en el Ministerio de Capital Humano que permitirá un ahorro de más de $ 25 mil millones este año

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció esta mañana que el Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de optimización de recursos que va a posibilitar un ahorro de 25.150 millones de pesos durante este año a través de la baja de contratos y la reducción del 40% de la flota de autos, entre otros gastos.

En referencia a las protestas anunciadas para esta semana frente a supermercados, Adorni afirmó que “no vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar”, convocada por “personajes que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores”, y que los alimentos “efectivamente lleguen a quienes les tenga que llegar”.

Por otra parte, descartó que la coparticipación del Impuesto País haya formado parte de los temas que fueron abordados entre el Gobierno nacional y los gobernadores: “Jamás se puso en discusión el tema de la coparticipación del Impuesto País, y la propia Oficina del Presidente sacó un comunicado el día de ayer aclarando que cualquier discusión relacionada a este trámite legislativo que tenga que ver con los temas económicos iba a darse más adelante”.

“El Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de optimización de recursos durante el año 2024. En una primera etapa se van a ahorrar 8.300 millones de pesos, y en la segunda etapa otros 16.850 millones de pesos adicionales”, agregó.

“La primera etapa incluye la baja de 758 contratos, mientras que hay otros 6.400 que están en revisión. Se va a reducir un 40% la flota de autos, con un ahorro de casi mil millones de pesos, y además se recortarán servicios e insumos por 500 millones de pesos y los celulares de las Secretarías (un gasto de 217 millones de pesos)”, explicó.

“En una segunda etapa habrá un recorte equivalente a 16.850 millones de pesos adicionales por la optimización de contrataciones y compras diversas que venían haciendo las diferentes dependencias de la cartera sin un criterio razonable”, señaló.

Por otra parte, expuso que “representantes de determinados grupos sociales han anunciado para esta semana alguna especie de marcha o de protesta frente a supermercados. No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar. Muchos de estos personajes tenían relación con el gobierno anterior y entendemos que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores evitando cualquier tipo de intermediación y la compra directa, que presupone algún manejo no debido”.

“En el proceso de envío de alimentos a los comedores había un sistema con el cual claramente no compatibilizamos, que es la discrecionalidad. Va a llevar unos días más, pero va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza”, dijo.

El papa Francisco se reunirá con Javier Milei y puso en suspenso su visita a la Argentina https://t.co/ZeEYJ4mLfK — misionesonline.net (@misionesonline) January 29, 2024