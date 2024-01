Dengue | “La vacuna es una herramienta más que complementa el trabajo de prevención en cada municipio”, aseguró el ministro de Salud de Misiones

Misiones inició una campaña de vacunación contra el dengue, con el foco puesto en personas de 20 a 40 años. Para acceder a la inmunización, que requiere dos dosis, los ciudadanos interesados deben solicitar un turno a través de Alegramed. El ministro de Salud enfatizó que la vacuna es complementaria a las medidas implementadas de prevención y control de la enfermedad.

Héctor Gonzalez- Radio República

En un esfuerzo por combatir el dengue, Misiones se convirtió en una de las primeras provincias argentinas en iniciar una campaña de vacunación gratuita para potenciar el control de esta enfermedad viral.

El ministro de Salud Pública, el Dr. Héctor González, anunció que a partir de hoy arrancó el proceso en Posadas con tres sedes habilitadas para recibir a la población: el Centro Multicultural de la Costanera, el Hospital de Fátima y el Hospital Favaloro.

Los ciudadanos interesados en vacunarse deberán programar una cita a través de la apliación Alegramed, un sistema diseñado para mantener el proceso organizado y evitar aglomeraciones. «Sí o sí tiene que ser por Alegramed», enfatizó González, destacando la importancia de un interrogatorio previo para identificar contraindicaciones potenciales.

En la misma línea, el funcionario manifestó que por el momento el foco de la inmunizacón se centrará en el grupo etario de 20 a 40 años debido a que «la vacuna tiene sus contraindicaciones en diferentes tipos de cuestiones, o sea, algunas para menores de 4 y otras para menores de 6. La que nosotros tenemos es un tipo de vacuna que está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y este rango de edad es el que se mueve más, el que sale más, desde lo social, desde lo laboral. Después iremos analizando».

Respecto a la efectividad de la vacuna, aclaró que su propósito es reducir las hospitalizaciones y las formas graves de la enfermedad. «La vacuna te va generando una inmunidad», dijo, aunque advirtió que se requieren dos dosis para una protección óptima.

«La vacuna no está dentro del calendario obligatorio, la aplicación es voluntaria»

No obstante, el médico especialista aseguró que «la vacuna no reemplaza absolutamente nada de lo que se viene haciendo por el dengue, el trabajo en terreno, la descacharrización, la eliminación de los criaderos». Inclusive remarcó que la vacuna no pertenece al calendario de vacunación obligatorio, sino que es voluntaria.

En relación a la situación actual de la enfermedad en la provincia, mencionó que en esta oportunidad el epicentro de los casos se condensa en Posadas, por el contrario de lo que ocurrió en otros años, cuando comenzaban los contagios en la Zona Norte de la provincia.

«El dengue puede ser grave cualquier tipo. Tenemos que tener en cuenta esto, porque cada organismo puede reaccionar de diferentes formas. Obviamente que el paciente va a ser susceptible, si ya en su momento tuvo DEN-1», explicó el ministro.

Por otro lado, reveló que por el momento hay 41 personas hospitalizadas en la provincia, según el último reporte que recibió en la tarde de ayer. Indicó que la mayoría de los casos graves se asocian a enfermedades preexistentes o a grupos etarios fuera del rango de vacunación recomendado.

Por último, el ministro insistió en que la vacuna es una herramienta más, por lo que instó a no bajar los brazos en torno a las demás medidas de prevención difundidas por los diferentes organismos gubernamentales. Sumado a esto, recordó evitar la automedicación porque puede agravar y complicar el cuadro del paciente contagiado. Lo recomendado para quienes no padecen alergias es únicamente el paracetamol.