Misiones | El director de Epidemiología llamó a la responsabilidad ciudadana para combatir el dengue: “Esta situación la debemos enfrentar entre todos”

Eduardo Javier Ramírez, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, se refirió a la problemática del dengue y las estrategias de prevención necesarias para enfrentarla.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/01-16-Redciudadana-Eduardo-Ramirez-dengue-control-vigilancia-epidemiologica-9.10.mp3

Eduardo Ramírez – Red ciudadana

Ramírez habló sobre el panorama actual en cuanto a la enfermedad en la provincia y el trabajo preventivo que se realiza desde hace mucho años: “Venimos trabajando todo el año, y hace muchísimos años, con las enfermedades transmitidas por vectores. Tuvimos grandes embates de dengue, entre 2015 y 2019, y ahora estamos transitando un escenario epidemiológico complejo, con un contexto regional dificultoso. Nosotros intensificamos las acciones de prevención y control durante el periodo de verano, con una vigilancia sensible para identificar rápidamente aquellos casos complejos. Y lo venimos haciendo, no ahora, hace muchos años”, remarcó Ramírez.

En cuanto a las medidas preventivas, hizo énfasis en la colaboración entre el Estado y la comunidad, señalando que “esta situación la debemos enfrentar entre todos”. También instó a la población a adoptar conductas familiares e individuales responsables, incluyendo el uso de repelentes y ropa adecuada.

Además, agregó que hay que tener en cuenta algunas medidas generales en el cuidado y limpieza del hogar, “como dar vuelta las tapitas, no dejar agua acumulada en los floreros, son las medidas que la comunidad ya conoce y que nosotros venimos haciendo mucho hincapié durante todo el año”. En esta misma línea, señaló que los horarios principales en los que el mosquito puede picar son el el matutino y el vespertino.

Por otro lado, abordó el tema de los repelentes caseros, destacando que si bien todas las medidas son válidas, los repelentes comerciales son más efectivos y deben usarse siguiendo las indicaciones del fabricante. “Hay que respetar las indicaciones de las empresas que se dedican a la fabricación y la venta. No excederse. Es muy fácil excederse a veces y producir un contraproblema”, aclaró.

Respecto a los síntomas del dengue, aconsejó evitar la automedicación y buscar atención médica inmediata en el centro de salud más cercano al sospechar la presencia de la enfermedad. En este sentido, indicó que “no hay que esperar síntomas ni otras manifestaciones, ni tampoco estar deshidratado. Cuando aparece una sospecha en el hogar, acercarse al centro de salud más cercano. Hay turnos priorizados, en algunos lugares hay consultorios orientados específicamente a esta situación. Entonces, la recomendación general es no esperar, es asistir”.

Tal vez te interese leer: A partir de mañana, Misiones vacuna contra el dengue de forma gratuita y se podrá acceder a través de la aplicación Alegramed

En caso de confirmarse un caso de dengue en el hogar, subrayó la importancia del aislamiento y de tomar medidas adicionales para proteger a los demás miembros de la familia. “La persona debe estar aislada, por lo menos siete días, que es el tiempo que dura la viremia. Eso se logra a través del clásico mosquitero que se pone alrededor de la persona, además de todas las medidas como espirales y otras marcas comerciales. También todas las medidas que sean necesarias para que esa persona no sea abordada por insectos que puedan transmitir la enfermedad dentro del hogar a los otros componentes de la familia”, manifestó.

Por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de precaución adicional al tratar con adultos mayores, instando a no automedicarse y buscar asesoramiento médico. “Ante esta situación no duden en acercarse. No es recomendable tomar opciones por internet o tomar otras opciones. Nosotros tenemos varias vías, como salud pública, como entidad, que hacen frente a esta situación como para facilitar el contacto de la familia”, recomendó.

Para concluir, hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad, evitando la desinformación y aprovechando las vías de contacto con el sistema de salud público, como Alegramed, para obtener información fiable y apoyo en caso de necesidad.

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023