Agua de las misiones apadrina a “Proyecto Yaguareté”: un compromiso con la preservación de la especie y su hábitat

En la región norte de Argentina, Proyecto Yaguareté emerge como una iniciativa crucial para la preservación de la especie emblemática que lleva su mismo nombre. Con la misión de asegurar la existencia a largo plazo de una población viable de jaguares y garantizar la conservación de las especies coexistentes en el norte argentino, el proyecto se erige como un faro de investigación, educación y acción conservacionista.

La situación actual de los jaguares es alarmante, ya que ocupan menos del 50% de su distribución mundial original y solo un 5% de su hábitat en Argentina. No obstante, Proyecto Yaguareté, activo desde el 2002, ha trabajado incansablemente en generar información vital basada en investigaciones colaborativas con diversas entidades, abordando la situación en la Selva Paranaense, la Región Chaqueña, y las Yungas de Salta y Jujuy, así como promoviendo la reintroducción de la especie en la provincia de Corrientes.

«Gracias al aporte de un equipo interdisciplinario y en conjunto con especialistas en el campo de la biología de la conservación, transformamos los datos científicos en recomendaciones que nos permitan orientar las medidas de conservación que se implementan para salvar la especie», subrayan los miembros de Proyecto Yaguareté. Estos esfuerzos no solo se centran en la investigación científica, sino que también abarcan la educación ambiental y la divulgación de información crucial para involucrar a la sociedad en la preservación del yaguareté.

En este contexto, la colaboración de Agua de las misiones, entre otras empresas e instituciones, adquiere una dimensión significativa. La marca, comprometida con el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales de la provincia de Misiones, ha asumido un papel fundamental al respaldar financieramente las actividades de investigación y conservación del proyecto.

La preservación del hábitat del yaguareté es un componente esencial para su supervivencia, y Proyecto Yaguareté aborda este desafío a diferentes escalas. Utilizando tecnologías avanzadas como Sistemas de Información Geográfica (SIG) e imágenes satelitales, el proyecto crea modelos de hábitat que informan sobre las áreas críticas y corredores esenciales para la movilidad de los jaguares en la región. Esta labor es fundamental para implementar medidas de manejo que conecten y mejoren las posibilidades de supervivencia de estas poblaciones en peligro.

En dialogo con Agua de las misiones, Emilio White, fotógrafo profesional y miembro de Proyecto Yaguareté, resaltó el papel crucial de la fotografía en la sensibilización y concientización sobre la conservación de la especie. La imagen de estos majestuosos felinos en su hábitat natural tiene el poder de despertar la admiración y motivar acciones concretas para su preservación.

“Creo que es mucho lo que se puede hacer a través de la fotografía para divulgar la conservación, para generar conciencia, para despertar la admiración. Muchas veces una fotografía o un buen vídeo puede generar en alguien que venía como dormido, que se despierte esa energía que tenía aletargada adentro y que la misma se transforme en acciones concretas para conservar a la especie”, aseguró Emilio White.

El reciente lanzamiento en el Parque Nacional Iguazú de Territorio Yaguareté marca un hito significativo en la divulgación y concientización. Este espacio dedicado exclusivamente al yaguareté proporciona a los visitantes una oportunidad única para aprender sobre la especie, su biología y la importancia de su conservación. Emilio White sugiere que este espacio tendrá un impacto positivo, especialmente entre los estudiantes que visitan el parque, generando conciencia y empatía hacia la preservación.

“La persona que entra al Territorio Yaguareté sale sabiendo mucho más sobre el felino, y eso no es poco. Luego de un recorrido de veinte minutos, media hora, te vas de ahí habiendo conocido aspectos del Yaguareté que seguro no conocías, y eso ayuda muchísimo a conservarlo, a cuidarlo, a aprender más de la especie (…) Es mucho más fácil cuidar y proteger aquello que se conoce, que aquello que no se conoce. Tener un espacio que ayuda a generar conciencia, que ayuda a generar empatía, que ayuda a generar un vínculo entre la gente y en este caso una especie como el yaguareté, creo que es fundamental”, agregó White.

En conclusión, el compromiso de Agua de las misiones con Proyecto Yaguareté es un ejemplo destacado de cómo la colaboración entre sectores puede marcar la diferencia en la preservación de especies en peligro de extinción y la conservación de su hábitat natural.

Esta alianza no solo refuerza la idea de que la responsabilidad ambiental es un esfuerzo colectivo, sino que también destaca el papel esencial que desempeñan las empresas comprometidas con la sostenibilidad en la protección de la biodiversidad única de nuestra región.

Podes conocer más sobre Proyecto Yaguareté visitando el sitio web, o bien ingresando a las siguientes redes sociales:

www.proyectoyaguarete.org.ar

