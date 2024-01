Diego Martínez, al plantel de Boca: “Me gusta que mis equipos tengan la pelota y manejen los partidos”

En su primera charla al frente de los jugadores, el flamante DT sintetizó en una convincente frase lo que pretende para la incipiente temporada. Hubo grandes ausencias entre los jugadores, todas justificadas.

Boca arrancó la pretemporada con todo. Ni bien los jugadores superaron los chequeos médicos, se pusieron por primera vez al frente de Diego Martínez para poner en marcha la puesta a punto para encarar el 2024. Y fue en ese primer encuentro entre cuerpo técnico-jugadores en el que el flamante DT aprovechó para dar una charla y dejar bien en claro, en una simple pero contundente frase, qué pretende: “Me gusta que mis equipos tengan la pelota y manejen los partidos”.

Ese fue el mensaje que bajó en esa breve cara a cara de bienvenida que reunió a un importante números de futbolistas, contemplando que se sumaron varios juveniles (como Nahuel Genéz y Mauricio Benítez) y también aquellos que volvieron de sus préstamos.

El único ausente fue Frank Fabra, mientras que Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Nicolás Valentini y Leandro Brey se presentaron en el predio para realizarse los estudios correspondientes y luego se sumaron a los entrenamientos con la Selección Argentina sub-23 a cargo de Javier Mascherano.

Las repercusiones del día uno de la era Martínez no tardaron en llegar desde Boca Predio. Y, lejos de de haber sido solo palabras, la propuesta de quien viene de hacer una gran campaña con Huracán luego se trasladó a los hechos: puertas adentro calificaron la primera jornada como «picante».

Una idea clara y trabajo arduo en consonancia, parecen ser las premisas con las que se maneja Martínez y ya se las comunicó a sus nuevos dirigidos, con el objetivo de que rápidamente se alineen con su estilo y Boca pueda comenzar la Copa de la Liga (contra Platense, el finde se semana del 28 de enero) a paso firme.

Cómo juegan los equipos de Diego Martínez

El entrenador que logró el ascenso con Tigre en 2021 apuesta a la salida limpia desde el fondo con los riesgos que eso implica, la proyección de laterales -uno a la vez, no los dos juntos- y a tener un nueve de referencia en el equipo. A su vez, el DT busca transiciones rápidas, recuperar la pelota en campo rival con una presión organizada, mantener el orden en las transiciones de ataque a defensa y viceversa, y tiene como lema la pelota dividida como última opción.

Juan Manuel Conte y Leandro Mazziotti son los preparadores físicos de su cuerpo técnico y ocupan un rol clave en la preparación para cumplir lo que busca Diego Martínez en sus equipos. “

No nos atamos a un esquema, son los nombres los que nos dan el funcionamiento. Hay momentos que le hacen tomar decisiones al cuerpo técnico y hay momentos de los futbolistas. No somos ortodoxos, sí tratamos de respetar algunas cosas de la línea de juego que tienen que ver con cómo lo sentimos y cómo lo comunicamos para que lo tome el jugador. Si el jugador no te ve convencido, no te lo hace convencido», expresó el DT sobre su idea de juego en un diálogo con Goal en 2022.

¿Riesgos de en los equipos de Martínez? Al tener una propuesta ofensiva y de un posicionamiento alto en la cancha, corre riesgos que ya están prestablecidos a la hora del contraataque, y el técnico lo sabe: «Si no estás bien parado para las transiciones en el fútbol argentino, empezás a correrlos de atrás. No nos gusta nada cuando el equipo queda mal parado a la hora de la pérdida, porque se van a producir pérdidas, todos los equipos la pierden».

Pero pese a que lo relacionen con lo ofensivo y los riesgos de querer salir jugando desde el fondo, Diego Martínez expresó abiertamente que ambos aspectos lo apasionan: «Cuando veo que hacen combinaciones a un toque, es emoción pura. Y también me emociona defender la ventaja. Somos muy pasionales los argentinos. Jugar a una velocidad y sentir que tenés el control de juego es hermoso».

Fuente: TyC Sports