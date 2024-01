El Indio Solari elogió a Cristina Kirchner: “No hay nadie con mayor capacidad”

El pasado 27 de diciembre Julio Leiva anunció que llegaba la última entrevista del formato “Caja Negra”, que buscaba lo más íntimo de cada uno de los invitados. Tras el anuncio, muchos comenzaron a especular con quién sería el famoso que sería parte del formato y horas después se conoció que el Indio Solari estaría sentado frente al periodista.

Finalmente, el 31 de diciembre a las 22.30 horas se estrenó el capítulo, con una estética muy diferente a lo que venían presentando. El famoso cantante, fiel a su estilo, apuntó contra el nuevo gobierno de Javier Milei y elogió a la ex presidenta y vicepresidenta: “La gente está cansada de la rosca, y de pronto, eligen cualquier cosa que parezca novedosa”.

“Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes. Y creo que es… no sé si eso puede durar mucho”, sostuvo el artista y agregó: “Yo, sinceramente no creo que haya alguien con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo. Se equivoca cuando invita a los radicales a participar, siempre nos cagan”.

El comentario del Indio Solari sobre Guillermo Moreno

“Está dividido prácticamente en dos mitades el país, porque la diferencia cuando gana uno y cuando gana el otro es de unos puntitos nomás. Hay que ver cómo se recompone el kirchnerismo”, aseguró el cantante sobre la situación política del país. “En el kirchnerismo hay gente muy buena”, dijo muy seguro.

“No tenemos gente que tiene el resto del peronismo. Yo soy del centro izquierda y no tenemos un Moreno”, lanzó crítico y redobló la apuesta: “No tenemos alguno de eso que ponía el revolver arriba de la mesa para empezar a charlar”. “Después tenemos gente medio energúmena”, sostuvo el Indio buscando terminar el tema.

Los elogios del Indio Solari a Juan Román Riquelme

El artista expresó durante la entrevista su apoyo a Juan Román Riquelme, quien resultó elegido como el presidente del club Boca Juniors en las últimas elecciones. “Está bien Maradona y Messi. Pero, el mediocampista que tira el pase, y también entra y patea bien. Román ha sido un jugador estupendo”, sostuvo Solari.

“Yo me he enterado de cosas que el no me ha dicho a mí, pero me he enterado de cosas que el tipo tiene una nobleza barrial. Esa nobleza difícil de describir cuando uno tiene esta vida que tengo yo. Es admirable, nada más”, reflexionó el cantante.

El Indio Solari ratificó su fanatismo por Skay Beilinson

Durante otro momento de la conversación, Solari recordó algunos artistas con los que colaboró durante su trayectoria, particularmente con Skay Beilinson. El entrevistador consultó por cuáles eran sus tres solos favoritos e intentó averiguar cuál era el tercero en el ranking. “Hay una escena, más que un solo, que tiene en Criminal Mambo, Skay”.

Sin dudas, la entrevista está siendo todo un éxito y en las redes sociales, lo fanáticos compartieron fragmentos de la conversación en internet. La conversación de Filo News con El Indio Solari coronó un formato de cinco temporadas, una más exitosa que otra.

(Fuente: Vía País)