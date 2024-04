Milei | «La marcha universitaria fue un triunfo político del Gobierno, una reedición de la campaña del miedo»

“El reclamo puede ser genuino, pero fue construido sobre una mentira”, sostuvo el Presidente, que criticó la politización de la manifestación. “En el fondo muestran el miedo que me tienen, porque se tuvieron que juntar todos para pelear contra uno”, dijo Milei.

Después de la masiva marcha universitaria que tuvo lugar en el centro de Buenos Aires y en varias ciudades del país, el presidente Javier Milei reconoció que el reclamo «puede ser genuino», pero lamentó que se haya basado en una mentira. Afirmó que fue un triunfo político para su Gobierno, señalando que incluso recibió apoyo de sectores de la oposición.

«El reclamo puede ser genuino, pero construido sobre una mentira. Nosotros nunca dijimos que vamos a cerrar las universidades ni que le íbamos a quitar financiamiento. Lo único que pedimos y buscamos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por los pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados», explicó Milei en una entrevista con radio Rivadavia.

El presidente destacó la importancia de la transparencia en la gestión de fondos públicos: «¿Y quién no quiere ser auditado? Los ladrones no quieren ser auditados. Si los números fueran transparentes, podrían ser auditados. ¿Quién no quiere ser auditado? El que roba».

A pesar de la magnitud de la marcha, Milei consideró que fue una victoria para su Gobierno: «Lo que pasó ese día fue un triunfo político categórico de La Libertad Avanza. Y por eso en algunas encuestas no sólo no cayó mi imagen, sino que en algunas subió. Porque sirvió para ver de qué lado está cada uno».

El presidente comparó la politización del reclamo estudiantil con la campaña del miedo que enfrentó en elecciones anteriores: «Esto fue la reedición de la campaña del miedo. Toman una causa noble y la prostituyen con un objetivo político».

Milei también refutó las críticas de la ex presidenta Cristina Kirchner sobre el presupuesto para universidades, afirmando que su Gobierno ha aumentado la partida para las mismas.

En sus redes sociales, Milei compartió un mensaje en línea con su postura: «Día glorioso para el principio de la revelación. Quien quiera oír (ver) que oiga (vea). Viva la libertad».

A pesar de la marcha, un importante dirigente de La Libertad Avanza reconoció: «Es el primer golpe que nos entra».

FUENTE: INFOBAE.