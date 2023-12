Un tiroteo en una universidad de Praga dejó 15 muertos y 25 heridos

El episodio se registró en la Universidad Carolina de Praga, ubicada en la céntrica plaza Jan Palach de la capital de la República Checa. El autor de los disparos fue abatido por la policía. “No hay ningún indicio de que este crimen tenga relación alguna con el terrorismo internacional”, declaró el ministro checo del Interior, Vit Rakusan.

Un estudiante checo de 24 años mató el jueves a más de 14 personas e hirió al menos a otras 25 en su universidad de Praga antes de posiblemente suicidarse, dijo la policía, en el peor tiroteo jamás registrado en la historia del país europeo.

El agresor también es sospechoso de los asesinatos de otro hombre y su hija de dos meses que fueron encontrados muertos a tiros la semana pasada en un bosque en las afueras de Praga, dijo el jefe de policía de la ciudad, Martin Vondrasek.

Las autoridades, que descubrieron un gran arsenal de armas en un edificio de la Universidad Carolina en el centro de Praga, fueron informadas más temprano ese mismo día de que el hombre probablemente se dirigía a la capital checa desde su ciudad en la región de Kladno con intenciones de quitarse la vida.

Poco después, el padre del atacante fue encontrado muerto.

La policía evacuó un edificio de la Facultad de Artes donde el agresor debía asistir a una conferencia, pero luego fueron llamados al edificio principal de la universidad, llegando minutos después de los reportes del tiroteo, dijo Vondrasek.

“Tenemos información muy reciente y no confirmada de una cuenta en una red social de que supuestamente se inspiró en un ataque terrorista en Rusia en el otoño de este año”, dijo Vondrasek a periodistas, añadiendo que el tirador era poseedor legal de varias armas de fuego.

“Fue un acto horrible premeditado que comenzó en la región de Kladno y lamentablemente terminó aquí”, añadió.

La muerte del agresor podría haber sido un suicidio, pero las autoridades también están investigando si pudo haber sido alcanzado por una bala de la policía, añadió Vondrasek. La policía dijo que era un estudiante de alto rendimiento sin antecedentes penales y que actuó solo.

Las autoridades pidieron no revelar la identidad del hombre, pero su nombre, según informaron algunos medios checos, coincidía con un reporte de búsqueda policial y una cuenta en una red social donde su propietario hablaba de haberse inspirado en un tiroteo en Rusia.

La policía acordonó la plaza y el área adyacente al edificio, ubicado en una zona concurrida de la ciudad, colina abajo desde el Castillo de Praga, en una calle popular que lleva a los turistas a la Plaza de la Ciudad Vieja.

Imágenes de medios mostraron a los estudiantes evacuando el edificio con las manos en alto y a otros encaramados en una cornisa cerca del techo tratando de esconderse del atacante.

“Siempre pensábamos que esto era algo que no nos concernía. Ahora resulta que, lamentablemente, nuestro mundo también está cambiando y aquí también surge el problema del tirador individual”, dijo el alcalde de Praga, Bohuslav Svoboda, a la Televisión Checa.

Petr Nedoma, director de la galería Rudolfinum en una sala de conciertos frente a la plaza Palach, dijo a la televisión checa que vio al atacante.

“Vi a un joven en la galería que tenía algún arma en la mano, como un arma automática, y disparaba hacia el Puente Manes”, dijo. “Entonces vi que disparó, levantó las manos y arrojó el arma a la calle, que quedó tirada en el paso de peatones”, aseguró.

Otro testigo, Ivo Havranek, de 43 años, dijo a Reuters a través de Zoom que inicialmente pensó que el “par de impactos” que escuchó podrían provenir de turistas ruidosos o de un set de cine cercano.

“De repente, estudiantes y profesores salieron corriendo del edificio. Caminé entre la multitud sin darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. No estaba dispuesto a admitir que algo así pudiera pasar en Praga”, dijo. Sólo cuando vio a agentes de policía con rifles automáticos supo que era algo grave, dijo.

“Me gritaron que corriera”, declaró.

El primer ministro, Petr Fiala, canceló su viaje al este del país y estaba en camino a Praga, según declaró en X.

Los delitos con armas de fuego son relativamente raros en la República Checa. En diciembre de 2019, un hombre armado de 42 años mató a seis personas en la sala de espera de un hospital en la ciudad checa oriental de Ostrava antes de huir y dispararse fatalmente, dijo la policía.

En 2015, un hombre disparó mortalmente a ocho personas y luego se suicidó en un restaurante en Uhersky Brod.

La tristeza de los mandatarios

El presidente del país Petr Pavel, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, “Estoy consternado por los acontecimientos… Me gustaría expresar mi profundo pesar y mi más sentido pésame a las familias y parientes de las víctimas del tiroteo”.

El mandatario se encontraba fuera del país al momento del los hechos.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni lamentó el tiroteo registrado y envió un mensaje a su homólogo checo, Petr Fiala, para expresar su “más sentido pésame a las familias de las víctimas del tiroteo y su cercanía a los heridos y a toda la población de la República Checa”.

Meloni, en un comunicado, defendió su “más firme condena a toda forma de violencia, fanatismo y terrorismo”, subrayando que “Europa tiene el deber de reaccionar y reforzar todo instrumento necesario para garantizar la máxima seguridad a sus ciudadanos”.

El alcalde de Praga, Bohuslav Svoboda, dijo a los periodistas en el lugar, “Esto es, por supuesto, una tragedia, es una tragedia que ocurre en el mundo moderno. Sabemos muy bien que desde hace varios años venimos escuchando desde los Estados Unidos que ha habido un exceso de disparos de algún tirador en una escuela, en la calle o en algún lugar”.

“Siempre hemos pensado que este es un asunto que no nos concierne a Europa ni a nosotros, que es un asunto que también se da en Estados Unidos por el hecho de que allí todos están armados, etc. Ahora, lamentablemente, resulta que nuestro mundo también está cambiando y tenemos el problema del tirador individual cuyas razones para lo que hace no están del todo claras. Y lo peor es que son cosas que no se pueden solucionar preventivamente”.