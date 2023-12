 Misiones | Desde Seguridad Acuática advirtieron sobre los lugares habilitados para refrescarse ante las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas registradas en Misiones, con sensaciones térmicas de más 44°, las playas, piletas y arroyos de la provincia fueron muy concurridos por los vecinos que buscaron donde refrescarse. En este marco, Franco Bacigalupi, Director General de Seguridad Acuática, advirtió sobre los lugares realmente habilitados para ingresar al agua.

En el caso de Posadas, el Director indicó que solamente se encuentran habilitados dos balnearios públicos, el de El Brete y Costa Sur, por lo que cualquier otro lugar no se encuentra apto para refrescarse, debido a las irregularidades que presentan. Asimismo, señaló que el primer gran riesgo en el caso de que las personas ingresen a estos lugares es el ahogamiento, ya que no hay elementos de seguridad que permitan el rescate efectivo, ya que cuando una persona ingresa al agua a rescatar a otra es general que esta sea abraza por quien se esté ahogando, pudiendo provocar que las víctimas fatales sean dos. “Tenemos que entender que no todos tenemos una buena capacidad de natación, y al entrar en pánico las personas se bloquean”, agregó.

En cuanto a las familias que visitan los balnearios junto a sus niños, Bacigalupi indicó que estos deben ingresar al agua junto a sus padres o algún adulto, con una distancia de un brazo. “Por suerte el río no es correntoso, pero los niños tienen que estar con un adulto responsable en todo momento”, señaló. Estas indicaciones se pueden aplicar también para las piletas públicas o privadas, en las que la profundidad suele superar el metro y medio.

Con respecto al cambio de temperaturas entre el agua fría y el cuerpo caliente, en el caso de las vertientes de agua, el titular de Seguridad Acuática recomendó que las personas ingresen gradualmente. “El cambio de temperatura puede provocar un shock térmico en la persona”, manifestó.

El estado de las dos playas de Posadas

Bacigalupi también aseguró que aunque los dos balnearios cuentan con una red que evitan el ingreso de palometas y rayas, estas no son 100 % seguras, ya que estas necesitan un mantenimiento permanente. En este marco, desde su lugar pidió que ante cualquier ataque avise rápidamente a los guardavidas y respetar cuando estos consideran que el agua no es segura para ingresar a refrescarse.

También, explicó que los guardavidas cumplen su horario laboral a las 19.30, por lo que luego de ese horario las personas que ingresen al agua lo harán bajo su responsabilidad y criterio. “Las personas tienen que comprender que existe un horario de apertura y otro de cierre, y la presencia de los guardavidas es para mantenerlos seguros”, contó.

Finalmente Bacigalupi anticipó que las altas temperaturas que tendrá este verano misionero propiciarán la gran concurrencia de personas en las playas y lugares para refrescarse, por lo que muchos municipios pidieron capacitaciones para las personas a cargo de la seguridad en dichos sitios.