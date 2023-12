Preocupación en la UOCRA frente a las medidas del gobierno: «La construcción es una industria madre que mueve todas las actividades, también las economías regionales»

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Misiones, Héctor Vallejos, habló sobre la preocupante situación que enfrentan los trabajadores de la construcción debido a las recientes decisiones gubernamentales. El gremialista abordó principalmente el tema de la suspensión del financiamiento estatal de la obra pública.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/12/12-14-RedCiudadana-Hector-Vallejos-Situacion-sector-construccion-anuncios-nacionales-8.28.mp3

Héctor Vallejos – Red Ciudadana

«Con todas estas medidas, inclusive antes de asumir Milei, hay compañeros en la calle, sin cobrar, sin trabajo y sin saber cuándo van a volver”, afirmó Vallejos, subrayando la incertidumbre que enfrentan los trabajadores.

Además, el líder sindical hizo hincapié en la difícil situación que atraviesan los trabajadores temporales en el sector de la construcción. «El fantasma de la desocupación está permanentemente sobre la cabeza del trabajador constructor. Hoy la situación para estos trabajadores es negativa», advirtió.

En la misma línea, Vallejos cuestionó la propuesta del gobierno de implementar un seguro de desempleo en lugar de la indemnización básica. «Nosotros somos trabajadores temporarios, no tenemos un fondo de desempleo», explicó. También destacó que la ley actual de contribución y aporte para el fondo de desempleo proviene de la época de la dictadura y no garantiza una protección adecuada para los trabajadores temporales.

“La construcción es madre industria, genera los recursos, mueve todas las actividades como también las economías regionales. Prácticamente nos dejaron sin nada», manifestó Vallejos, en defensa de los puestos de trabajo que genera la obra obra directa e indirectamente.

En relación a la dependencia de la obra pública en la provincia de Misiones, Vallejos proporcionó datos históricos. «En el momento en que la actividad subió, nosotros llegamos a superar los 18.000 trabajadores constructores registrados. Es obviamente entre público y privado”.

De esta manera, insistió que el ajuste de Milei recae fuertemente sobre los trabajadores, y precisan que se mantenga la obra pública, no solo porque genera trabajo sino porque proporciona beneficios sociales y garantiza una vida digna. Particularmente, en construcciones que no son de interés para el sector privado porque no recupera ganancias, tal es el caso de puentes que unen caminos vecinales en chacras y colonias.