Oberá ya cuenta con el Primer Parque Olímpico Ambiental de Argentina

El Primer Parque Olímpico Ambiental de Argentina fue inaugurado en Oberá este viernes, como parte del compromiso del Comité Olímpico con el medio ambiente. Situado junto al Arroyo Tuicha, el espacio promueve la sustentabilidad deportiva. Autoridades locales, provinciales y deportistas participaron en la ceremonia, destacando la importancia del deporte en la concientización ambiental.

Como parte de una iniciativa en consonancia con el compromiso del Comité Olímpico hacia la protección del medio ambiente, en el año en que se celebrarán los Juegos Olímpicos de París 2024, la ciudad de Oberá ha sido seleccionada para albergar el primer Parque Olímpico Ambiental del país. Este proyecto, que promueve la sustentabilidad deportiva, marca un hito significativo en la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y su relación con el deporte como vehículo para transmitir valores.

La inauguración oficial tuvo lugar este viernes en el predio ubicado junto al Arroyo Tuichá, frente al Polideportivo Ian Barney. El acto fue presidido por el Intendente Pablo Hassan, acompañado por autoridades provinciales y locales. En esta ceremonia inaugural se plantaron árboles nativos, simbolizando el inicio de un proyecto que busca promover la interacción armoniosa entre el deporte y la naturaleza.

Mabel Roca, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte, destacó la importancia de esta iniciativa y señaló «como parte del Comité Olímpico, asumimos la responsabilidad de utilizar el deporte como una herramienta para promover el cuidado del planeta. Este parque no solo será un espacio para la práctica deportiva, sino también un lugar donde se fomente la conciencia ambiental y se generen acciones concretas para proteger nuestro entorno».

Por su parte, Mario Moccia presidente del Comité Olímpico Argentino se refirió a la importancia del deporte en su función social. Expresó su compromiso con la causa ambiental y elogió la colaboración de diversas instituciones y deportistas en la materialización de este proyecto. Destacó la importancia de trabajar en la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y subrayó el papel fundamental del deporte en este proceso.

También se realizó un homenaje a Erik Barney, el primer deportista olímpico de Misiones, quien cumplió 83 años ese mismo día. Barney quien además de ex atleta también es ingeniero enfatizó la necesidad de promover el contacto con la naturaleza y el deporte como una forma de alejar a los jóvenes de conductas nocivas. «Sin árboles, no hay pájaros; sin pájaros, no hay semillas; sin semillas, no hay árboles. Este ciclo es fundamental para el equilibrio del medio ambiente. Es por eso que iniciativas como este Parque Olímpico Ambiental son tan importantes», afirmó Barney.

El Parque Olímpico Ambiental de Oberá no solo representa un espacio para la práctica deportiva, sino también un símbolo del compromiso conjunto entre la comunidad, el deporte y el medio ambiente. Con esta inauguración, se marca el inicio de un camino hacia un futuro más sostenible, donde el deporte y la naturaleza caminan de la mano en beneficio de las generaciones presentes y futuras.