Opinión | Camino al 10 de Diciembre en Misiones

La manifestación de conductor del Frente Renovador de la Concordia Ing. Carlos Rovira, en el sentido de que el bloque mayoritario que integra postule al electo diputado –y gobernador saliente- Oscar Herrera Ahuad como presidente de la Cámara de Representantes para el nuevo período legislativo que inicia, ha generado opiniones y análisis varios de los ámbitos políticos, periodísticos y otros. Ante la “sorpresa”, considero humildemente que viene bien recordar la disertación del 13 de Noviembre del año 2013, cuando en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, el ingeniero disertó, en el marco de la Cátedra Konrad Adenauer, sobre “Liderazgo en la Sociedad”.-

Esa tarde, durante aproximadamente hora y media, escuchamos –y aprendimos- sobre liderazgos en general, y sobre las cualidades, valores y principios que hacen a un líder político. Algunos compañeros -¡gracias!- transcribieron las grabaciones de esa jornada y, releyéndolas diez años después, nadie debería sorprenderse de la actitud política y personal de Carlos Rovira. Huelga aclarar que la disertación fue muchísimo más rica que estos conceptos que me animo a compartir.-

Inició Rovira: quien lidera es alguien “proclive a la actitud innovadora, no se conforma con el estado de las cosas, es prácticamente inconformista” “…el líder no se queda en la idea, no se queda en la visión, tiene que hacer las dos cosas; tiene que ver lo que es más conveniente para la sociedad…Pero además tiene que pasar a la acción, debe sentir pasión por las dos cosas…”.Y continuó: el líder “antes que guiar a los demás, se tiene que guiar a si mismo…”.-

Continuó el diputado Rovira analizando la génesis y conformación de la Renovación como el “…espacio político que no rinde pleitesía a los partidos nacionales porque estamos en un tránsito y en una búsqueda de soluciones misioneras” y que “…esa tarea de reversión empieza por la incorporación de nuevos términos, que luego se conviertan en nuevos liderazgos en todo el arco de la participación política… Debemos hacer un cambio de paradigma, un cambio de modelo.”.-

Aquella tarde de Noviembre, también estaba colmado el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, provisto de una pantalla para el público. Continuó Rovira: “La empatía es una habilidad que debe tener el líder…es no ir con mi razón atropellando, sino hacer unos altos estratégicos y entender la razón de los demás…”, “El buen político es el que no mide que piensa la gente en un momento coyuntural; es el que está centrado en una visión de largo plazo, donde tiene la meta y propone lo mejor para su comunidad”.-

“Siempre se puede, por más difícil que sea el planteo, el desafío, si hay valores, si hay honestidad en la acción y el líder denota pureza en sus intenciones y determinismo, se arriba al bien, sin ninguna duda.”

Y, finalizando esa tarde, dijo el conductor: “Yo creo que sería bueno estudiar y aprender el pasado permanentemente, soñar mucho el futuro, pero despertarnos en el presente para hacer lo que el presente nos requiere”.-

La contundencia, profundidad y actualidad inspiradora del análisis de hace diez años, me imponen no enturbiarlos con mayores comentarios.-

Por Claudia Noemi Gauto