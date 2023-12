El orfebre encargado de cincelar el bastón presidencial que recibirá Milei destacó que contiene tierra de las 23 provincias: “Es un símbolo de país federal”

En vísperas de la ceremonia de traspaso presidencial, el orfebre argentino Juan Carlos Pallarols habló sobre la creación del bastón presidencial que lucirá Javier Milei el próximo 10 de diciembre. Con más de 40 años de experiencia trabajando la plata y los metales, es reconocido como una de las figuras más importantes de su rubro a nivel nacional e internacional.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/12/12-07-RedCiudadana-Juan-Carlos-Pallarols-Polemica-Baston-Presidencial-8.05.mp3

Juan Carlos Pallarols- Red Ciudadana

El bastón presidencial, una pieza portadora de simbolismo y tradición, ha sido objeto de cierta controversia en las últimas semanas. Sin embargo, Pallarols destacó que, aunque no haya una ley que regule su diseño, el bastón debe seguir ciertas normas y formas transmitidas a lo largo de generaciones.

«En un país donde no hay una ley sobre el bastón de mando, todo puede ocurrir. Pero mi particularidad depende del conocimiento. El bastón tiene que tener ciertas normas, ciertas formas, que debe conservar, porque la tradición lo indica», afirmó el orfebre.

Respecto a la polémica de si «león sí» o «león no» en el bastón, el orfebre opinó: “A mí el león me gusta muchísimo. Pero el león no está entre las figuras heráldicas de Argentina, Porque en Argentina no hay leones. Yaguareté, puma, todo ese tipo de animales, sí, pero no están incorporados por ahora a la heráldica argentina”.

Asimismo, el experto explicó que el presidente electo, Javier Milei, no ha solicitado cambios en el diseño del bastón. “Nada en absoluto, me dejaron trabajar libremente”.

Pallarols relató el riguroso proceso de entrega del bastón, que incluye controles de seguridad para garantizar la integridad del presidente entrante. “Se hizo el control que se hace de rigor, siempre para que esté todo en orden, después pasó por el sector de seguridad, que ahí le hacen un montón de exámenes, de análisis, para que, por supuesto, no haya ni explosivos, ni veneno, ni cosas que puedan contagiar o contaminar al nuevo presidente”, aseguró.

Otra cuestión en la que se detuvo fue en revelar detalles fascinantes sobre los materiales utilizados en la creación del bastón. En esta ocasión, indicó que utilizó la madera proveniente de Corrientes, lo cual marca un cambio respecto a años anteriores.

En la misma línea, Pallarols compartió sus planes para el próximo bastón, expresando su deseo de utilizar madera de Misiones. “El próximo bastón, si Dios quiera que lo pueda hacer, sería lindo que fuera madera de Misiones”.

Por último, el orfebre hizo énfasis en la carga simbólica de este elemento protocolar, destacando que contiene tierra de las 23 provincias y de las Islas Malvinas dentro del bastón. “Es un símbolo de la unión de todos los argentinos y que debemos ser un país federal. Los símbolos de pie son absolutamente reales. El bastón es algo que nos tiene que hermanar. Es un símbolo vivo que nos tiene que mantener unidos», argumentó.