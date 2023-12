Hoy juran los nuevos diputados y senadores de la Nación

Los libertarios tendrán 38 diputados y 7 senadores. En minoría, deberán negociar con amplios sectores de la oposición para avanzar con la agenda legislativa de Milei. El lunes 11 tendrán su primer gran desafío cuando el Ejecutivo envía la anticipada “ley ómnibus”.

Hoy a partir de las 11 tendrá lugar la ceremonia de jura de los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados. La irrupción de los libertarios, que pasarán a tener 38 bancas, y la fragmentación de la oposición abrirá una nueva etapa legislativa que estará marcada por la necesidad de alcanzar amplios consensos o enfrentará el peligro de terminar en parálisis.

La Libertad Avanza tendrá 38 diputados propios y 7 senadores, por lo que se encontrará en marcada minoría en ambas Cámaras y deberá negociar cada ley con la UCR, el PRO, los partidos provinciales e incluso con sectores del peronismo no kirchnerista.

Sin embargo, a pesar de enfrentar un escenario adverso en términos de relación de fuerzas, el presidente Javier Milei decidió no formalizar una alianza legislativa con el PRO y nombró presidente provisional del Senado a Francisco Paoltroni y titular de la Cámara de Diputados a Martín Menem. Ambos son libertarios “puros” pero no tienen experiencia en el Congreso de la Nación.

La tropa libertaria enfrentará su gran desafío apenas 24 horas después de la asunción de Milei como Presidente, cuando llegue al Congreso la tan anticipada “ley ómnibus” que según trascendió incluirá cambios en la estructura del Estado, reformas impositivas e incluso políticas, como la eliminación de las PASO. Tanto Martín Menem como Paoltroni deberán trabajar frenéticamente para que el gobierno libertario pueda contar con las herramientas necesarias para llevar a la práctica su ambicioso plan de gobierno.

Durante los últimos días se sucedieron importantes movimientos políticos en el arco opositor. Por un lado, luego de frenéticas negociaciones los radicales lograron unificar el bloque de diputados y Rodrigo de Loredo será el presidente. Los correligionarios llegaron a un acuerdo entre los que impulsaban al referente de Evolución y a Facundo Manes, quien era apoyado por Gerardo Morales, actual presidente del Comité Nacional. De este modo, el partido centenario contará con 35 legisladores desde el 10 de diciembre.

En sintonía, el PRO también resolvió mantener la unidad a pesar de las tensiones internas con la promesa de incluir a todos los sectores en la toma de decisiones. El bloque seguirá bajo la conducción de Cristian Ritondo, con una amplia mayoría interna que se inclina por favorecer la gobernabilidad a los libertarios.

Por otro lado, auditor general y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto será el presidente de un nuevo espacio, bautizado Cambio Federal, que incluirá a otras figuras de peso como el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Jorge “Loma” Ávila y Francisco Morchio. Los dos últimos son representantes de los gobernadores electos Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Según explicaron a Infobae, el objetivo es que la flamante bancada tenga terminales con los gobernadores de Juntos por el Cambio, que rechazan la idea de un co-gobierno con los libertarios.

Los Senadores también juran hoy

Los senadores que ingresarán el 10 de diciembre a la Cámara de Senadores de la Nación, elegidos en los comicios del pasado 22 de octubre, prestarán juramento este jueves 7 de diciembre en una sesión marcada por varios hechos relevantes.

Uno de ellos es que finalmente Cristina Kirchner no presidirá la sesión: la vicepresidenta ya se despidió de los empleados legislativos y por estas horas debe ocupar el lugar de Alberto Fernández, quien viajó a Brasil para participar de la Cumbre del Mercosur. Por eso, en la jura estará Claudia Ledesma Abdala, la titular provisional del Senado.

De todos modos, CFK seguirá ocupando su despacho hasta el próximo 9 de diciembre y el 10 de diciembre presidirá la Asamblea Legislativa hasta las 12:00 horas, cuando le tome juramento a Victoria Villarruel.

Otro hecho destacado de la jornada es que esta tarde se le tomará juramento a un grupo de siete senadores del partido libertario que, aunque son una minoría, detentan la presidencia y las secretarías parlamentarias.

Un tema en discusión es si esta misma tarde se podrán elegir o no las autoridades de la Cámara Alta y, aunque hay una discusión dentro de UxP que parece saldada, la expectativa es qué postura se impone.

“Esta sesión, reglamentariamente, es exclusivamente para la jura de los nuevos senadores. No se eligen las autoridades de la Cámara. Según el reglamento es el 24 de febrero la fecha para hacerlo, que es la previa al comienzo de las sesiones ordinarias. En un contexto de un llamado a sesiones extraordinarias eso se adelanta a la primera sesión que llame la presidencia”, explicaron a Infobae fuentes parlamentarias. “Hoy se jura, se puede adelantar de manera informal el nombre del presidente provisional, pero no votar”, agregaron.

En esta situación en la que no se definirán las autoridades del Senado le agrega suspenso a la posición que finalmente tomará el bloque de Unión por la Patria que, con sus 33 senadores, es la primera minería en la Cámara Alta.

El debate en el bloque peronista es si hay que seguir el lineamiento que marcó Cristina Fernández de Kirchner quien, primero en la cena de camaradería en el Museo Evita, y luego en sus redes sociales dijo que esos espacios de poder eran para el oficialismo -aclarando que la Vicepresidenta se refirió a que el oficialismo son los legisladores de LLA-.

Sin embargo, para un grupo de legisladores ese no es el argumento a utilizar y exponen que en las elecciones en la que se votaron a los senadores “ganó el peronismo”. “La gente nos votó a nosotros en las elecciones lo que sucedió entre Sergio Massa y Javier Milei fue un balotaje, un uno contra uno, que se definió solo el cargo de presidente”, explica un senador que sostiene la teoría que deberían ir a pelear esos lugares.

Este debate puede marcar el inicio de una nueva etapa en lo que tiene que ver con las decisiones y el peso específico del kirchnerismo versus los gobernadores en el Senado. Cristina Kirchner avisó que no se va lejos, sólo a unos 300 metros de donde está hoy pero, en la misma línea, bajó el discurso de que cualquier tema referente a la política palaciega “lo tiene que resolver y negociar el bloque” por sí solo.

Esta primera escaramuza entre ceder el espacio u ocuparlo puede marcar un pequeño quiebre en la hegemonía del kirchnerismo en la Cámara Alta. Los gobernadores del peronismo hoy ya no juegan solos porque del otro lado también hay una liga de gobernadores de, por ahora, Juntos por el Cambio que también tienen sus senadores.

El juego en el Senado hoy tiene más jugadores donde aparecen gobernadores del PRO y libertarios con una nueva camada de gobernadores peronistas. La intención de algunos es que, en ese partido, sentarla a la vicepresidenta saliente en la banca. Cristina Fernández de Kirchner, como ya lo hizo en otras oportunidades, les dijo que ella se corría, pero, al igual que en las otras oportunidades, los mirará en silencio y de lejos hasta que crea que tiene una nueva oportunidad.

Enterate de las noticias más importantes de Misiones Online a través de WhatsApphttps://t.co/54JJcJFcBc — misionesonline.net (@misionesonline) December 5, 2023



FUENTE: Infobae.