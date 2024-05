Se erige como un destacado proyecto de condohotel en la zona de Puerto Iguazú, cerca a las majestuosas Cataratas del Iguazú, una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo. Este ambicioso desarrollo inmobiliario está siendo llevado a cabo por el Fideicomiso Hotelero Puerto Iguazú y cuenta con la franquicia de la prestigiosa cadena Marriott International, lo que asegura estándares de calidad y gestión de primer nivel.

En una reciente entrevista, el arquitecto responsable de la obra, Javier Herrero, compartió detalles sobre el progreso y la visión detrás de este proyecto. Actualmente, el Four Points by Sheraton Iguazú está en la fase de construcción de su estructura resistente, alcanzando un avance del 15%. «Estamos trabajando con un ritmo normal, ajustando algunas cuestiones debido a la temporada de lluvias», explicó Herrero. «El módulo de habitaciones representa aproximadamente el 70% del volumen de la obra, mientras que el módulo de piscina incluye un centro de convenciones y un área social.»

El proyecto está diseñado bajo la modalidad de condo hotel, lo que permite a los inversionistas adquirir habitaciones individuales. Esta modalidad ofrece la ventaja de generar ingresos por la ocupación y renta total del hotel, gestionado por una cadena con experiencia global como Marriott, lo que libera a los propietarios de la responsabilidad de la administración diaria.

El Four Points by Sheraton Iguazú no solo promete una inversión accesible con excelente rentabilidad a corto plazo, sino también una oportunidad única para diversificar la cartera de bienes raíces. Las facilidades de pago y las opciones de financiación flexibles hacen que esta inversión sea atractiva para una amplia gama de inversores.

El hotel contará con 120 habitaciones, un restaurante, un spa, un centro de convenciones, y una piscina, integrando servicios de alta calidad en un entorno que respeta la escala y la estética de la comunidad local. Con una fecha de finalización estimada para diciembre de 2026, el Four Points by Sheraton Iguazú se perfila como una opción inmobiliaria de primera categoría en un destino turístico icónico.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio web https://fourpointsbysheratoniguazu.com.ar/ o contactar al Fideicomiso Hotelero Puerto Iguazú a través del Sr. Miguel A. Isanbizaga al teléfono 3754 65-9409 o por correo electrónico a [email protected] e [email protected]. También pueden obtener más detalles en Córdoba mediante Alejandro Chamorro de Puerta del Cielo Bienes Raíces al 351 3470601 o [email protected], y en Rosario con Victoria Gronda al 341 6525571.

El Four Points by Sheraton Iguazú representa no solo una excelente oportunidad de inversión, sino también un paso hacia el desarrollo y modernización del sector turístico en Puerto Iguazú, consolidándose como una inversión segura y rentable en uno de los destinos más visitados del mundo.