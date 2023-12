“Si los chicos no aprenden a leer y escribir a temprana edad, tampoco vamos a mejorar en matemáticas”, sostuvo el presidente del CGE Misiones

Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE) de Misiones, se refirió a los resultados negativos de Argentina en las pruebas PISA. Destacó el bajo nivel tanto matemática como en lengua y el impacto de la pandemia en el aprendizaje, por lo que ponderó la necesidad de mejorar la alfabetización temprana: "deben salir leyendo y escribiendo en segundo grado".

Alberto Galarza – FM Santa María de las Misiones

Los resultados de las pruebas PISA 2022, recientemente publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revelan un panorama preocupante para los países de América Latina. Todos los países participantes en la región se ubican por debajo de la mitad de la tabla de resultados, y la mayoría experimentó un estancamiento o incluso un retroceso en matemáticas, lectura y ciencias.

Galarza, por su parte, lamentó los resultados negativos de Argentina en las pruebas PISA, destacando la falta de datos específicos por jurisdicciones debido a que «las pruebas son globales». Informó que en Argentina participaron 457 escuelas y más de 14.000 estudiantes, pero los resultados reflejan una tendencia nacional, sin detalles a nivel provincial.

Aún así, el presidente del CGE Misiones enfocó su análisis en el declive en matemáticas y lengua. Comparó los resultados de Argentina con otros países, señalando que la pandemia impactó negativamente en el rendimiento educativo en toda América Latina. Aunque algunos países como Perú y Costa Rica mostraron mejoras, la región en general enfrenta desafíos significativos.

Galarza también abordó el impacto de la pandemia en la educación. «Todos han bajado su rendimiento en matemáticas», indicó, admitiendo que Argentina estuvo entre los países menos afectados en este aspecto.

Dadas las circunstancias, puso énfasis en la importancia de la alfabetización temprana para mejorar los resultados educativos. «Si no hay comprensión lectora, si los chicos no aprenden a leer, no aprenden a escribir a temprana edad, tampoco vamos a mejorar en matemáticas; por lo menos en segundo grado deben salir leyendo y escribiendo», sostuvo.

Galarza en conversación con la especialista en Educación Inicial Borzone Ana María, discutió «un plan de lectura, un plan de ejercicios de matemáticas, un plan de juegos en matemáticas para fortalecer los aprendizajes lúdicos. Yo creo que hay que seguir trabajando. O sea, ojalá podamos continuar trabajando con estas líneas».

Ahora bien, para enfrentar estos desafíos, Galarza mencionó la necesidad de un trabajo conjunto entre funcionarios, docentes y especialistas, y la importancia de la educación inicial.

En la misma línea, subrayó la necesidad de actualizar los métodos de enseñanza. «Nos está faltando esa llegada de ir rompiendo los viejos paradigmas de la educación tan formal, de la educación memorística y pasar a la educación donde los estudiantes sean protagonistas», ponderó.

