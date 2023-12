Juan Román Riquelme anunció que estará junto a los hinchas de Boca que se movilizarán a La Bombonera

Este domingo, simpatizantes del club Xeneize se autoconvocaron para ir desde Parque Lezama al estadio en reclamo por la suspensión de las elecciones y el vice dijo que los acompañará.

Luego de la suspensión de las elecciones de este domingo por una medida cautelar de la Justicia, varios hinchas de Boca se autoconvocaron para realizar una movilización hacia La Bombonera con el objetivo de manifestar el descontento con la decisión y el vice y candidato a presidente por el oficialismo, Juan Román Riquelme, anunció que estará junto a ellos.

El ídolo azul y oro publicó un video a través de las redes sociales de su agrupación Soy Bostero en la que les dedica unas palabras a los simpatizantes: «Quiero mandarles un beso gigante y decirle sque me siento orgulloso. Sé que se están convocando para el domingo y voy a ser uno más de ustedes. El domingo nos veremos».

📹En un video difundido en sus redes sociales, el Vicepresidente Juan Román #Riquelme se sumará a la convocatoria de los hinchas de #Boca en #LaBombonera este domingo 16 hs.pic.twitter.com/Z6ia6j1XsO — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) December 2, 2023

La marcha de este domingo fue organizada para las 16.00 y con esta confirmación es un hecho que Riquelme estará encabezando la misma. Comenzará en Parque Lezama y desde allí la gente caminará hasta el playón número dos del estadio. Incluso es posible que Riquelme termine hablando allí.

El motivo de la convocatoria no solo es la suspensión de las elecciones, sino también repudiar una posible intervención del club por parte de la justicia. Luego de no haber acuerdo entre las partes en la conciliación para realizar los comicios, el club apeló la medida cautelar y hay dos caminos posibles: que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revoque la medida de la jueza (si determina que no hay elementos suficientes para suspender las elecciones) o que la confirme, lo que dejaría la votación para 2024. Sea la decisión que sea, esto podría llevar 72 horas hábiles, es decir una fecha cercana al 6 de diciembre.

Con este panorama, no hay que descartar que, si así lo considera pertinente, la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se encarga de inscribir y fiscalizar a las sociedades comerciales y a las entidades civiles, pueda colocar a un interventor en Boca para que administre la institución hasta que los socios elijan en los comicios quiénes quieren que tomen las riendas del cuadro azul y oro por los próximos cuatro años. Por lo pronto, ambas partes se mostraron reticentes a esa opción.

Por qué se suspendieron las elecciones en Boca

Los comicios quedaron suspendidos a raiz de una medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya tras una denuncia del candidato opositor Andrés Ibarra que sostiene que existen varias irregularidades en el padrón de socios habilitados para sufragar y que las mismas ameritan la suspensión de los comicios. Entre ellos el pase de socios adherentes a activos «sin respetar el orden cronológico» y socios que «fueron dados de alta como adherentes y pasaron a activos en el mismo día». De la oposición hablan de unos 13 mil. Como las partes no llegaron a un acuerdo para encontrar una solución y ahora deberá definir la Justicia.

Fuente: TyC Sports