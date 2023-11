La Selección misionera de beach voley busca participar del torneo nacional para menores en Rosario

César Melgarejo, entrenador internacional de voley de playa, comentó que Misiones busca ser parte del Torneo Nacional de Beach Voley para menores. Se realizará del 7 al 10 de diciembre en Rosario y el equipo no solo entrena sino que trabaja con decisión para solventar los gastos del viaje. Con la mayoría de los fondos cubiertos, queda pendiente el transporte, por lo que apelan al apoyo de la comunidad.

El equipo de voléibol de playa de Misiones, reconocido por su labor en la playa Costa Sur en Posadas durante seis años, se enfrenta desafíos financieros para asistir al torneo nacional en Rosario. César, uno de los entrenadores, enfatizó la calidad de los jugadores misioneros: «Tenemos los mejores jugadores de beach vóley de la Argentina. Los mejores del país están en Misiones», aseveró.

La invitación recibida de la federación madre para el torneo nacional sub 14, sub 16 y sub 18, junto con la dificultad económica, ha llevado al equipo a buscar ayuda. A pesar de presentar solicitudes a empresas y entidades gubernamentales, aún no han asegurado el transporte para llegar al evento. Con un costo de participación de 16 mil pesos por día por persona, el equipo recaudó 750 mil pesos mediante ventas de comida y rifas para garantizar su participación. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo el transporte.

«Estamos dispuestos a pagar el combustible y todo lo necesario para el transporte. Si alguien puede ofrecer una combi o un auto, estamos buscando apoyo», señaló el entrenador. El equipo estará realizando ventas solidarias durante el fin de semana en la zona del campus universitario y la intersección de la avenida Presidente Perón con la Ruta 12.

La selección misionera, conformada por 12 jugadores, seis chicas y seis chicos, bajo la dirección de los entrenadores Cecilia Melgarejo y César, se esfuerza por competir en el torneo más importante del país. Además de los jugadores, dos técnicos acompañarán al equipo en esta representación. César agradeció a aquellos que han respaldado este proyecto y destacó la importancia de este esfuerzo colectivo en la formación de futuros atletas.

Si bien el desafío económico persiste, el equipo misionero sigue entrenando con dedicación en la playa Costa Sur, en evidente demostración de su pasión y preparación para la competición.

A una semana del esperado evento deportivo, para aquellos interesados en ayudar, el equipo dejó información de contacto para cualquier aporte que pueda hacer realidad este sueño deportivo. «Nos encuentran en la playa Costa Sur todos los días, nos preparamos en otoño, invierno, para salir a jugar en verano, nos encanta, nos apasiona y estamos preparados para salir a escena», concluyó el entrenador.

