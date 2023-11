Por demoras en la entrega de duplicados, la Dirección Nacional de Registro del Automotor autorizó el uso de patentes de papel

Debido a la demora de la emisión de chapas patente y en algunos casos también de cédulas vehiculares, puesto que el ente encargado no responde a pedidos de reposición desde septiembre, se generó malestar entre los conductores. La situación afecta trámites como inscripciones y transferencias, por lo que se autorizó el uso provisional de patentes de papel.

Roberto Delgado- República

La Argentina atraviesa problemas con la entrega de chapas patente y cédulas vehiculares, por lo que la Dirección Nacional de Registro del Automotor (DNRPA) dispuso el uso de patentes de papel a personas que requieren un duplicado luego de denunciar extravío o robo.

Roberto Delgado, presidente de la Cámara de Mandatarios de Misiones, explicó que el malestar entre los usuarios se debe a la ausencia de reposición de chapas de patente, necesarias para trámites como inscripciones, transferencias y duplicados.

«En definitiva, hay un cierto malestar en los usuarios, que requieren de una inscripción, de una transferencia, quizá un duplicado de chapa por algún sufrimiento del deterioro o algo por el estilo. Lo que no están teniendo los registros del automotor es la reposición material de esa chapa de patente», indicó.

Delgado señaló que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), ente encargado de la producción de las nuevas chapas no responde a los pedidos de reposición. «No ACARA no está respondiendo a los pedidos desde el mes de septiembre. No están respondiendo con la reposición de las chapas de duplicados que se han pedido».

Por otro lado, en cuanto a la situación de los plásticos para las cédulas, el entrevistado admitió que también hay problemas al aspecto. «Tampoco se solucionó. También es algo que provee la ACARA, provee del material para la cédula y el papel para plastificarlo». En consecuencia, no todos los registros cuentan con un stock, lo que impide la entrega de cédulas a los usuarios.

Por último, Delgado hizo hincapié en que los usuarios no deben dirigir su malestar hacia los empleados de los registros del automotor, ya que ellos realizan trámites y no tienen control sobre la provisión de materiales. «Nosotros hacemos el trámite pero el material lo provee la ACARA», aclaró.

Por demoras en la entrega de duplicados, la Dirección Nacional de Registro del Automotor autorizó el uso de patentes de papel