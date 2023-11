Desde la Libertad Avanza Misiones ponderan los primeros nombres del futuro gabinete de Javier Milei

Jorge Ratier, referente de la Libertad Avanza en Misiones, destacó la relevancia del triunfo de Javier Milei e hizo énfasis en la necesidad de una transición gubernamental responsable. También ponderó los nombramientos de funcionarios clave hechos el día de hoy y consideró que se dará un debate constructivo en el Congreso acerca de las privatizaciones que planea el mandatario electo.

En diálogo con Misiones Online, Jorge Ratier, referente de la Fuerza Liberal en Misiones, se refirió a los recientes acontecimientos políticos en Argentina y el impacto del triunfo electoral de Javier Milei.

«La verdad que la adrenalina no es fácil que se vaya, o sea, sigue todavía. Ayer fue un día histórico, el hecho del triunfo de nuestro candidato Javier Milei fue muy importante para todos los que venimos hace rato instalando su figura, trabajando para que la gente lo conozca y para que tenga la mayor cantidad de votos”, expresó, aludiendo al esfuerzo y dedicación que precedieron a este momento.

Ratier también ponderó la importancia de este cambio en el panorama político argentino. «La verdad que el aluvión de votos que tuvo fue una alegría, una emoción y hoy con la expectativa y la esperanza de iniciar a partir del 10 de diciembre un nuevo camino en la Argentina que esperemos que pueda llevarse a cabo en paz y que además traiga los beneficios que creemos que va a traer el gobierno de Javier Milei para todos los argentinos», afirmó.

Respecto a los desafíos económicos actuales, Ratier fue crítico con la situación del país. «De ver cómo nuestro poder adquisitivo ha disminuido terriblemente, cómo los precios aumentan todo el tiempo, cómo la gente está cada vez más preocupada por esos temas y con razón, ofuscada también a veces la no respuesta de la clase política del Gobierno Nacional», indicó.

En este sentido, destacó las políticas económicas propuestas por Milei: «Yo tengo la convicción, como la tiene el presidente, de que ya no hay lugar para gradualismos, ya no hay lugar, como dije, para esconder la basura debajo de la alfombra, ya no podemos caminar de tanto esconder. Me parece que hay que tomar las medidas de fondo necesarias que tal vez signifiquen en el cortísimo plazo un problema para muchos argentinos, pero que rápidamente van a generar el beneficio de resolver los problemas de cuajo», consideró el referente libertario en nuestra provincia.

Ratier mencionó los próximos pasos en la administración de Milei, que incluyen el nombramiento de funcionarios clave y las propuestas de privatización. «Primero, los funcionarios, en el caso del Dr. Cúneo Libarona, es un excelente profesional del derecho, es un colega, yo soy abogado, es muy respetado, es un hombre de consulta hace mucho tiempo de la justicia en sí, respetado en el poder judicial, respetado en el ámbito profesional, así que creo que es una muy buena decisión del Presidente», comentó sobre los recientes anuncios de nombramientos.

En la misma línea, consideró que es “un otro acierto” designar a Carolina Píparo al frente de la ANSES.

De esta manera, Ratier expresó su confianza en el proceso democrático y la capacidad del nuevo gobierno para enfrentar los desafíos existentes. «Son todos procesos además que no salen de un día para otro [dijo acerca de las privatizaciones que planea Milei].Tienen que pasar por el Congreso, ahí habrá que buscar los acuerdos necesarios, ahí se dará la discusión, va a ser muy interesante esa discusión en el Congreso», concluyó, resaltando la importancia del debate y la búsqueda de consenso en la nueva etapa política que se inicia en Argentina.

En tanto, sobre cómo serán los próximos días en el país durante la etapa de transición entre ambos gobiernos, declaró: «Es más especulativo que real predecir lo que sucederá mañana con la economía. Lo importante es la actitud del actual ministro de Economía. Si decide continuar en su cargo o tomar una licencia influirá significativamente en el proceso de transición», aseveró.

«Si su amor por la patria es tan grande como dijo durante la campaña, debería quedarse y facilitar un traspaso ordenado», opinó. Según Ratier, esto incluye proporcionar información económica precisa y evitar tomar medidas que puedan complicar la gestión del próximo gobierno.

Desde la Libertad Avanza Misiones ponderan los primeros nombres del futuro gabinete de Javier Milei