CataratasDay2023: Argentina y Brasil celebran 12 años como Maravilla Natural del Mundo

Este fin de semana se cumplen 12 años de la consagración de las Cataratas del Iguazú como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, y para celebrar CataratasDay2023, Argentina y Brasil realizarán actividades, regalos y descuentos para quienes se sumen a la celebración.

A 12 años de la consagración de las Cataratas del Iguazú como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, el destino se ha posicionando indiscutiblemente como uno de los más visitados del país y la región.

En ese marco, este fin de semana se celebra el CataratasDay2023, que como siempre ofrecerá varias actividades, eventos gratuitos, regalos y descuentos para quienes se sumen a la celebración.

El evento destacado de este 2023, reúne a los mejores diseñadores misioneros y sus propuestas en un mega desfile que tendrá lugar en la noche del viernes 10 de noviembre en la céntrica avenida Brasil de la ciudad de Puerto Iguazú. Cabe destacar que el acceso al desfile será libre y gratuito y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y el Gobierno de la Provincia de Misiones.

Este año, la temática elegida para la Ruta del Diseño Misionero es «La Madre Tierra».

Los diseñadores misioneros, que participarán y de los cuales se elegirá a uno como el nuevo Embajador del DiseñoMisionero de este ciclo, son: Karina Podetti, María Krijanoski, Daina Kuspita, Lola Marturet, Teresa González Caballero, Marisa Pereyra, Candela Friede, Sandra Marchisio, Ilolay Dimitroff.

La actual embajadora es la Diseñadora María Eugenia Chacón de la localidad de Puerto Esperanza quien será la encargada de abrir la pasarela de esta edición con su marca “Pide un Deseo”.

Y en el jurado, que se encargará de elegir al nuevo Embajador, se destacan figuras como Marcelo Senra- diseñador que llegará a Puerto Iguazú directamente de la New York Fashion Week. Además integra el jurado Lupe Soto- considerada una de las mejores asesoras de imagen de la región, también estará presente la actual embajadora del Diseño Misionero- María Eugenia Chacón, Alejandro Uset- director de la Incubadora de Diseño, y Ana Campuzano- representante de la Fundación Visit7Wonder– plataforma que promociona las maravillas naturales del mundo.

Por otra parte, las actividades comenzarán este viernes 10 de noviembre a las 11 horas, con el «Lanzamiento del manual de eventos sostenibles y presentación de los resultados del Plan ActivAR+» a cargo de la Subsecretaría de Promoción Turística a través de la Dirección Nacional de Fiestas Nacionales y Eventos, en las locaciones del Iguazú Turismo Ente Municipal (ITUREM), ubicado en la Avenida Victoria Aguirre Nº 337 de la cuidad de las Cataratas.

Seguidamente, el Subsecretario de Promoción Turística y Nuevos Productos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación Lic. Lisandro Pérez Losinno presentará el libro “PreViaje: un modelo de gestión” evaluación, análisis y estadísticas de la política pública más relevante en la historia del turismo argentino.

Además, la V Jornada de Accesibilidad Turística tendrá lugar el mismo viernes a la hora 15 en el salón de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines Iguazú (AHGAI), ubicada en Los Cedros 287, donde se brindará el espacio adecuado para propiciar el intercambio de experiencias en el sector turístico en la construcción de componentes de la Accesibilidad Turística Inclusiva, partiendo de un encuadre integral y académico, con la presentación de ofertas no solo en el ámbito económico, sino también en lo relacionado con la aceptación, tolerancia, respeto e incluso con los derechos.

Finalizada la jornada, se entregarán los certificados a los jóvenes de Mbya en Turismo, que participaron en el taller de inglés con el Instituto Mariano W. Pachecoy.

A las 17 horas se realizará con cupos limitados en el Hotel O2, un conversatorio con el Diseñador Argentino, Marcelo Senra, quien compartirá una charla con interesados en el mundo del diseño. Cabe destacar que Senra es arquitecto y diseñador, cuyo estilo exalta textiles etnográficos y los traslada a sastrería Prêt-à-porter- y también a diseños a medida.

Y para cerrar las actividades del viernes, a partir de las 21 horas en la Peatonal de la avenida Brasil de Puerto Iguazú, se realizará un importante desfile, anteriormente mencionado junto a la Ruta del Diseño Misionero, coordinado y dirigido por Karina González.

Sorteos y descuentos

Además de todas las actividades presenciales programadas, cabe recordar, que como en ediciones anteriores, al comenzar la jornada del sábado 11 de noviembre y en simultáneo con esta actividad, se invitará a los turistas que recorren el Parque Nacional Iguazú a participar de un sorteo utilizando el filtro de Instagram referente al día con el hashtag #CATARATASDAY2023.

En otro orden, #CataratasDay2023 celebra junto a Aerolíneas Argentinas, el Parque Nacional Iguazú e Iguazú Jungle con entradas gratuitas al parque y descuentos del 20% en la actividad náutica La Gran Aventura para aquellos primeros 100 que compren sus tickets aéreos el día 11 de noviembre con destino a Puerto Iguazú para viajar desde el 1/12/2023 al 31/3/2024.

La actividad consiste en una excursión que permitirá al turista explorar la selva y vivir el río. Recorrer en vehículo abierto uno de los caminos más emblemáticos del Parque Nacional Iguazú: el sendero Yacaratiá es una experiencia única. Luego, en una embarcación totalmente equipada, se remontan los bravíos rápidos del río Iguazú llegando al pie de las más imponentes caídas de las Cataratas del Iguazú. Una actividad imperdible dentro de las excursiones que ofrece el parque y que la empresa Iguazú Jungle ofrece con un importante descuento para esta ocasión.

A su vez, Flybondi también se suma a la causa y lanzará dentro del Cyber Week el día 11 de noviembre vuelos hacia IGR a una tarifa promocional de $11.999 por tramo. Acción conjunta que llevará a que más turistas lleguen a la ciudad de las Cataratas a bajos costos.

Más información sobre estas promociones aéreas para el 11/11 en el sitio web: https://misiones.tur.ar/cataratas-day-2023/

Y para culminar la serie de actividades enmarcadas en la 12º edición del Cataratas Day, junto a la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Iguazú (AHGAI), se realizará un taller de gastronomía regional en el «Salto Ramírez» ubicado en el circuito superior del Parque Nacional Iguazú, actividad que tendrá de participantes a los visitantes que quieran aprender a cocinar los tradicionales manjares de la tierra colorada.

En Brasil

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú de Brasil, manifestaron que en esta emocionante fecha celebran el título de las Cataratas del Iguazú como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, mención que fue recibida el 11 de noviembre de 2011. Cabe recordar que las Cataratas del Iguazú (argentinas- brasileñas) fueron elegidas por el voto popular, en una elección mundial organizada por la Fundación suiza New7Wonders. La promoción para la votación se realizó en Argentina durante 4 años a través de Voto Cataratas y en Brasil a través de una plataforma similar.

En este marco, y para conmemorar esta fecha tan especial, todas los visitantes de Brasil y el extranjero, están invitados a compartir una fotografía en sus redes sociales con la imagen de las Cataratas, utilizando el hashtag #CatarataDay.

El movimiento en línea, celebrado anualmente en la misma fecha, es una declaración de amor de los visitantes hacia las Cataratas del Iguazú. Los turistas y residentes podrán tomarse fotos y selfies con placas personalizadas que serán entregadas por los euipos del Parque Nacional Iguazú, que estarán apostados en los mirados del sendero de las Cataratas, en el horario de 9 a 16.

Además se brindará acceso gratuito a los residentes de las 14 ciudades vecinas al Parque Nacional Iguaçu, incluidos en el Programa «Passe Comunidade». Para acceder a la visita gratuita, este sábado 11 de noviembre, las personas deberán presentar el documento con foto y el comprobante de residencia. Aquellos que no los presenten no tendrán acceso gratuito.

Los residentes de los siguientes municipios son los que podrán acceder gratuitamente: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, Matelândia, Ramilândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Lindoeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques y Capanema.

Los cosotos de los servicios opcionales del parque no están incluidos en el acceso gratuito. Es decir que los servicios opcionales, como ser paseos especiales y el estacionamiento, no están incluidos en la exención del 11 de noviembre.

Aquí se pueden ver los comprobantes de residencia aceptados por el Parque, de los residentes de las 14 ciudades, que podrán acceder gratuitamente el sábado: https://cataratasdoiguacu.com.br/wp-content/uploads/2023/01/uc-bni_regulation_passe-community_01-23.pdf.

Los demás turistas brasileños (no residentes en las 14 ciudades vecinas del parque) y extranjeros que deseen visitar el Parque Nacional Iguaçu el 11 de noviembre, deberán abonar el ingreso como cualquier otro día.

Cataratas Day es una realización del Parque Nacional Iguaçu – Icmbio, Concesionaria Urbia Cataratas, Secretaría de Turismo Municipal y proyectos estratégicos de Foz do Iguaçu y Visit Iguassu.