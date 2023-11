Víctima de acoso sexual y laboral pide que avance la investigación contra un juez de Paz en Pozo Azul: “Tengo miedo”

Marceli Mankowski, una empleada del Juzgado de Paz de Pozo Azul, ha denunciado al juez Héctor Daniel López por presuntos episodios de acoso sexual y maltrato laboral que han perdurado desde 2013. En diálogo con Misiones OnLine, la víctima reveló detalles impactantes de su experiencia y expresó su frustración por la falta de acciones concretas tras su denuncia.

Según Mankowski, los abusos comenzaron apenas tres días antes de la inauguración del Juzgado de Paz de Pozo Azul, cuando el juez López le dejó las llaves de la oficina para que ella acomodara los muebles. Desde entonces, el juez le asignó responsabilidades que iban más allá de su cargo, incluyendo la realización de tareas propias de su función, como la toma de entrevistas, anotación de denuncias por violencia contravencional y ejecución de diligencias.



El acoso sexual al que Mankowski fue sometida incluía comentarios inapropiados sobre su apariencia y demandas de que se vistiera de una manera específica. Además, afirmó que López ejercía un control constante sobre su vida y le prohibía publicar fotos personales en redes sociales.

La víctima denunció a López por acoso laboral en diciembre de 2020, pero hasta la fecha, las autoridades judiciales no han tomado medidas significativas, excepto la instalación de cámaras de seguridad en el lugar de trabajo, según mencionó.

“A él no le sancionaron, no le movieron a ningún lugar. Mientras tanto, a mí sí me ofrecieron traslado a San Antonio. Yo vivo desde siempre acá, tengo mi familia”, dijo.

Agregó “hace tres meses tuve una recaída muy fuerte. Porque no es fácil. Yo voy a trabajar porque necesito, tengo tres hijos y no es fácil para nada enfrentar y estar todos los días ante una persona como él porque somos solamente los dos”

Actualmente Mankowski se encuentra en licencia médica debido a la depresión resultante de esta situación, pide “condiciones dignas de trabajo” y una investigación exhaustiva del caso.

“Ahora estoy de licencia, estoy en tratamiento médico y con mucha garra y ganas de ver un desenlace de esta situación, porque tampoco puedo ir a trabajar estando así y no poder enfrentarlo. Siempre fui muy laburadora, la gente acá todos me conocen, soy responsable y muy amable con la gente”, contó.

Marceli Mankowski concluyó la entrevista con un mensaje para otras mujeres que puedan enfrentar situaciones similares: “Tengo miedo pero la única forma es exponerse, es contar a la gente y que quede de alerta para otras mujeres”.