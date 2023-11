En el mes de los abusos digitales, realizarán una jornada de concientización sobre Grooming y Ciberdelito en Posadas

La charla, organizada por Claudia Zalesak, se dará en el marco de la V Jornadas de Prevención y Sensibilización, a realizarse el próximo 13 de noviembre, de 8:30 a 10 horas en la Escuela de Innovación, en la ciudad de Posadas. La misma está destinada a los alumnos, padres, docentes y público en general.

En el marco de las quintas V Charla sobre Prevención y Sensibilización sobre Delitos Informáticos y el Uso Responsable de las Tecnologías, que se vienen dando en del uso de las tecnologías en la ciudad de Posadas, para concientización del abuso en niñas niños y adolescentes a través de las TIC.

La misma estará a cargo de la Dra. Claudia Zalesak, quien es Especialista en Derecho Informático-Especialista en Civil y Comercial. Diplomada en Posgrado en Ciberdelitos por la Universidad Católica de Salta -Docente nivel medio y terciario. Además, contará con la disertación del Lic. Héctor Villalba, Magister en Seguridad de la Información y en Ciberseguridad, y Priscila Bezus, Lic. en Psicología y Esp. en Abuso en Niñas Niños y Adolescentes y en Clínica infantil y psicoanalítica.

La jornada se realizará el próximo 13 de noviembre, de 8:30 a 10 horas en la Escuela de Innovación de la ciudad de Posadas. Esta charla estará dedicada a los estudiantes de la Escuela de Innovación, a los padres, docentes presentes, académicos que quieran asistir entendidos en la materia y al público en general.

Tiene como objetivo dar esta charla -declarada de interés municipal y provincial-, dejar “una puerta abierta” al diálogo y a la reflexión para poder comenzar de una vez por todas una “alfabetización digital», que se debe ir dando en todas las instituciones tanto privadas como públicas ante la gran variedad de delitos a través de la tecnología en el trascurso del año.

El ciudadano común, el más vulnerable, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, no están todavía siguen en un sueño de la famosa frase “a mí no me va a pasar”, “yo no tengo dinero”, el señor o la señora yo la conozco no me va chantajear para sacarme fotos etc., así las cosas, siguen sucediendo estos hechos delictivos, el miedo a la denuncia, “el miedo al que dirán” y otros factores.

Y sobre estas temáticas de actualidad que son: (Uso de Imágenes sin consentimiento abuso digital, Seguridad de la Información, Ciberterrorismo, el uso respetable de la IA inteligencia artificial, el Ciberbullying en las redes).

Asimismo aprovechar ese día en la concientización para poder “Tratar y Dialogar” sobre la prevención en la “Seguridad de la Información», “Ciberseguridad” y en otros temas muy importantes, generando una sinergia para provocar futuros trabajos en conjunto con distintos profesionales y un coworking entre los presentes y disertantes, en la línea de invitados que estarán disertando es siempre seguir compartiendo conocimientos dentro de esta temática y seguir innovando en este tipo de “charlas“, que sea un disparador para mejorar como vectores y como ciudadanos en estar a la vanguardia como provincia, innovadora en todo tipo de tecnologías, y que sea un tópico para seguir trabajando y compartiendo conocimientos con los misioneros.