“Que Circule en las Técnicas”: 25 escuelas misioneras presentaron sus proyectos de economía circular en Posadas

Estudiantes de 25 municipios misioneros se destacaron en la Edición II del Concurso "Qué Circule en las Técnicas", una iniciativa destinada a fomentar la economía circular entre los jóvenes, al desafiarlos a crear productos a partir de residuos generados en sus comunidades.

El evento, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Posadas, fue un rotundo éxito al reunir a más de 300 jóvenes de 30 escuelas técnicas de toda la provincia de Misiones.

El concurso, respaldado por la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional (ETP) del Ministerio de Educación, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y Silicon Misiones, contó con un jurado experto en temas de economía circular, incluyendo a la Ing. Maria Luisa Ducrett de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Lic. Yanina Gohringer de Silicon Misiones, Lic. Sofía Stefan de la Subsecretaría de Educación Técnica, Mgter. Gustavo Azzimonti de la Subsecretaría de Economía Circular, y Lic. Maria Cristina de Lima del IFAI.

Los tres proyectos más destacados, que se hicieron merecedores de significativos aportes económicos, fueron los siguientes:

Epet 24 Andresito presentó un proyecto innovador: «Fertilizantes a partir de materia fecal bovina».

Agrotécnica de San Antonio se ubicó en el segundo lugar con su iniciativa de «Proteína animal a partir de residuos orgánicos con la intervención de larvas de moscas soldado».

El tercer lugar fue para Epet 1 de Posadas con su propuesta de «Placas para viviendas con plásticos reciclados».

Los estudiantes contaron con la guía y asesoramiento de un destacado equipo de profesionales, entre ellos Silvina Benítez, Agustín Do Santos, Hugo Saldivia, Javier Carre, Yanina Gohringer, Yanina Hazuda, Myriam Holz, Nadia Pereyra, Mirian Grahl y Noelia Kreclevich, lo que les permitió llevar adelante proyectos ambiciosos y sostenibles.

Los participantes presentaron una amplia variedad de proyectos, demostrando su compromiso con la economía circular y la sostenibilidad. Algunos de los proyectos incluyeron la producción de bioplásticos, fertilizantes orgánicos, productos de construcción sostenible, soluciones de energía renovable y la reutilización creativa de residuos electrónicos y textiles.

A continuación, se enumeran las escuelas técnicas y los proyectos que participaron en el concurso:

E.P.E.T. n°1: Placa Teko-Ha

E.P.E.T. n°2: Eco Impermeable Dream

E.P.E.T. n°4: Proyecto re-jugate

E.P.E.T. n°5 «Green Paper» Papel Reciclado

E.P.E.T. n°8 LADRIPLASS

E.P.E.T. n°10 Lumiere-Velas Artesanales con AVU

E.P.E.T. n°17 Briquetas – Leña Ecológica

E.P.E.T. n°18 «Madera Plástica Sostenible: Un enfoque circular para la reducción de residuos»

E.P.E.T. n°21 «Convertir el Caos en Sostenibilidad»

E.P.E.T. n°24 Biofertilizantes

E.P.E.T. n°25 Plastic Wood

E.P.E.T. n°30 Macetas Biodegradables

E.P.E.T. n°32 Combustible Sólido de Biomasa «Briquetas de Aserrín»

E.P.E.T. n°35 ECO-EXS Extrusora de Filamento

E.P.E.T. n°36 Reutilización de Bagazo Cervecero como insumo de productos saludables para el consumo humano

E.P.E.T. n°48 «Vivienda Autosustentable con Pallets»

E.P.E.T. n°49 Cámaras de Seguridad con Insumos Reciclados Electrónicos

E.P.E.T. n°54 Teplitsa- Hidroponía con PET

C.F.P.I. 1 A.S. n°2 Reciclaje de Aceite de Cocina para la Producción de Biodiesel

C.F.P.I. 1 A.S. n°3 Reciclando Oportunidades

C.F.P.I. 1 A.S. n°4 EcoPlas

C.F.P.I. 1 A.S. n°6 Eco Transforma: La Pérgola Sustentable

C.F.P.I. 1 A.S. n°7 «Upcycling Denim»

EFA San Antonio: «Transformando Nuestras Basuras en Proteínas»: Uso de larvas de mosca soldado negro (Hermetia illucens) para el manejo de residuos orgánicos

E.P.S. Sede 8 Puesta en Escena del Lactosuero como insumo para la industria alimenticia

I.E.A. 2 Reutilización de Madera

B.O.P. n°21 Diseño de Baldosas Podotáctiles

El concurso «Qué Circule en las Técnicas» se ha convertido en un importante motor de creatividad e innovación en la provincia de Misiones, inspirando a los jóvenes a encontrar soluciones sostenibles para los desafíos ambientales actuales. Los participantes demuestran que la economía circular es el camino hacia un futuro más sostenible y prometedor.