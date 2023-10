Volodimir Zelenski denunció una serie de bombardeos rusos contra el sistema eléctrico en el sur de Ucrania

La región de Kherson fue la víctima del nuevo ataque de Rusia, lo que dejó a la mayoría de la región sin electricidad en medio del comienzo de la temporada fría.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en su discurso de anoche a la nación que Rusia bombardeó durante el fin de semana el sistema eléctrico en la parte bajo control de Kiev de la región de Kherson del sur del país, dejando sin luz a numerosas localidades.

Zelenski también informó de bombardeos contra el sistema energético en la región de Donetsk, en la zona este del país y también ocupada parcialmente por Rusia.

“Durante todo el día, los ingenieros eléctricos y los trabajadores de emergencias han trabajado muy intensamente en la región de Kherson y también en la de Donetsk para hacer frente a las consecuencias de los ataques contra instalaciones eléctricas”, dijo el jefe del Estado ucraniano en su alocución.

Zelenski informó del restablecimiento casi completo de la electricidad y del agua corriente en la ciudad de Kherson, capital de la región homónima, que se había quedado sin esos suministros debido a los bombardeos.

El presidente ucraniano advirtió de que “habrá más ataques rusos” contra “infraestructuras de generación y de distribución” de electricidad “a medida que se acerque el invierno”.

“Tenemos que estar preparados para ello. Reforzaremos nuestras defensas aéreas tanto como sea posible en estas circunstancias”, dijo Zelenski, que en sus últimas reuniones con líderes occidentales ha recibido el compromiso de que sus aliados enviarán nuevos sistemas de defensa aérea.

El mandatario ucraniano adelantó sin dar más detalles que está en conversaciones con sus socios para implementar “medidas de defensa que no se habían utilizado antes”.

Los dirigentes ucranianos llevan semanas advirtiendo del riesgo de que Rusia vuelva a lanzar una campaña masiva de bombardeos contra el sistema energético de Ucrania como la que puso en marcha en octubre del año pasado.

Millones de ucranianos pasaron sin luz ni calefacción buena parte del invierno pasado como consecuencia de esos ataques.

El pedido de Volodimir Zelenski

El presidente ucraniano pidió hoy a sus compatriotas y aliados “no perder la unidad” y no caer en las “dudas” sobre la capacidad del país para ganarle la guerra a Rusia, en un mensaje publicado cuando se cumplen 600 días del comienzo de la invasión rusa.

“La cuestión es no perder tiempo. No perder la unidad. No permitir que las dudas corroan la voluntad”, escribió Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram que comienza recordando la efeméride.

El jefe del Estado ucraniano dio las gracias “a todos los que luchan y trabajan por la libertad de Ucrania”, honró “la memoria de todos los que dieron sus vidas para preservar la nación” e hizo un llamamiento a seguir “destrozando al ocupante cada día” y “hacer todo lo posible para garantizar que el futuro de los ucranianos pertenezca sólo a los ucranianos”.

Zelenski publica este mensaje cuando se acerca el invierno y Ucrania no ha conseguido los avances esperados en la contraofensiva que lanzó a principios de junio.

Kiev se enfrenta además a la oposición de una parte del Partido Republicano de EEUU que consiguió dejar fuera la ayuda a Ucrania de la última prórroga de los presupuestos aprobada en el Congreso.

