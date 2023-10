Hija de misioneros relató su vida en Ucrania y cómo se vive la guerra con Rusia: “Esta guerra nos está robando tiempo, oportunidades y un futuro claro”, afirmó

Romana Isabella, una habitante de Ucrania e hija de misioneros, compartió su experiencia de vivir en un país marcado por la guerra, donde el temor se ha vuelto parte de la vida diaria. Además, la situación económica y el turismo han sufrido un duro golpe.

Mientras el protagonismo de las noticias lo tiene hoy el conflicto en la Franja de Gaza, entre Israel y el grupo terrorista Hamas, en territorio ucraniano, la guerra contra Rusia que comenzó en febrero del 2022, continúa y sigue causando pérdidas de vidas todos los días.

La situación en Ucrania continúa siendo una experiencia de terror constante, donde la población se enfrenta a la amenaza de ataques diarios, la pérdida de tiempo, oportunidades y un futuro incierto. “Nosotros vivimos en un nivel de terror. Esta guerra es difícil cuando miramos lo que está pasando día por día en la frontera, pero donde nosotros como habitantes de Ucrania sentimos que la vida diaria es un sentimiento de inseguridad profunda en el cual esta guerra nos está robando tiempo y oportunidades y un futuro claro”, lamentó Romana, hija de misioneros y que vive en Ucrania.

En este contexto, Romana comentó cómo los ciudadanos ucranianos viven con la inseguridad profunda, incluso en la capital, Kiev, donde aplicaciones de alerta les advierten de posibles ataques. “Nosotros como habitantes de Ucrania tenemos aplicaciones que nos informan cuando hay la posibilidad de un ataque. Yo puedo decir que varias noches, me desperté con el sonido que cae del cielo”, agregó.

También resaltó las terribles consecuencias que la guerra ha tenido en las vidas de los soldados ucranianos, con un número significativo de ellos enfrentando la amputación de extremidades. “Ya tenemos más soldados que han perdido 25% de su cuerpo, están perdiendo sus manos, sus brazos, sus piernas. Nosotros caminamos por las calles y tenemos fotografías de nuestros soldados que han muerto en la frontera”, afirmó.

La guerra ha tenido un impacto significativo en la economía de Ucrania y en la vida cotidiana de sus habitantes. Romana explicó que el gobierno ha reorientado sus prioridades hacia el conflicto, lo que ha afectado negativamente al turismo y a la capacidad de Ucrania para atraer visitantes. “El gobierno tiene prioridades en la guerra. Nosotros ahora somos un país que tiene solo su atención en el ejército, lo que está pasando en la frontera y con la guerra. El efecto sin duda es que nosotros en Kiev tuvimos un turismo muy grande”, manifestó.

Antes un viaje de Kiev a Roma tomaba solo tres horas, pero ahora lleva más de 24 horas, lo que ha cambiado a la comunidad de turistas para visitar el país. Además, proyectos culturales y de innovación se han visto obstaculizados por el conflicto, limitando las oportunidades de crecimiento. “Esta guerra cierra muchas puertas para nosotros, no solo en cómo la economía en el país sino también cómo nosotros con otros países desarrollamos nuestras comunicaciones y como podemos ser parte del futuro de Europa”, aseguró.

Tal vez te interese leer: Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles sobre Ucrania, mientras las tropas de Kiev ganan más espacio en Bakhmut

En cuanto al número de víctimas de la guerra, Romana señaló que no hay cifras precisas debido a las vastas áreas ocupadas donde no se puede verificar la situación. Aunque no pudo proporcionar una estimación exacta, enfatizó que Ucrania ha sufrido enormes pérdidas.

Para concluir, señaló que aunque no ha perdido a ningún familiar cercano, conoce a muchas personas que han perdido a seres queridos en la guerra. También explicó que los hombres menores de 65 años no pueden salir del país y que muchos voluntarios se ofrecen para luchar en la frontera.

A pesar de los desafíos persistentes y la incertidumbre sobre el futuro, Romana expresó la esperanza de que la guerra en Ucrania llegará a su fin cuando el país logre la victoria. La conversación arroja luz sobre la difícil realidad que enfrenta la población ucraniana en medio de este prolongado conflicto.

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023