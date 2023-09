Copa de la Liga | River recibe a Atlético Tucumán por la fecha 5: hora, TV y formaciones

El Millonario recibirá a Atlético Tucumán este jueves desde las 21 en el Monumental, por la quinta fecha de la Zona A en la Copa de la Liga, y buscará ampliar su invicto de 17 partidos en su estadio, mientras que el Decano intentará cortarle la racha.

River viene de vencer 3-1 a Arsenal de Sarandí en condición de local, con un doblete del colombiano Miguel Borja -uno de ellos de penal- y un golazo del uruguayo Nicolás de la Cruz. Tras el triunfo, el equipo dirigido por Martín Demichelis se ubicó en el quinto puesto de su zona con seis puntos, por lo que irá por otra victoria para meterse entre los primeros cuatro lugares que clasifican a los cuartos de final.

Para este compromiso, Micho apostaría por mantener a los mismos once que sumaron de a tres en casa, pese a que Rodrigo Aliendro se recuperó de la lesión que sufrió en la primera jornada ante Argentinos Juniors en La Paternal ya que no está entre los convocados. Otro que no regresará finalmente es Leandro González Pirez tras dejar atrás una metatarsalgia, pero seguirá con la puesta a punto.

Por su parte, el conjunto tucumano llegará al duelo en Núñez después de haberle ganado 1-0 a Barracas Central de local, gracias al gol de Ramiro Carrera. Con tres empates y el triunfo mencionado contra el Guapo, el equipo dirigido por la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez está invicto en la Copa LPF e intentará estirar dicha estadística frente al Millo.

“Qué lindo sería cortarle la racha como local a River”, declaró Gómez en la previa al duelo. Con esa ilusión saldrá al terreno de juego el Decano, que no podrá contar con Ramiro Ruiz Rodríguez, expulsado en el último partido, y espera poder contar con Mateo Coronel, que no pudo jugar ante Barracas por una dolencia muscular.

Las probables formaciones de River y Atlético Tucumán

River: Franco Armani; Santiago Simón, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Manuel Lanzini; Esequiel Barco y Miguel Borja.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán de la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Justo Giani e Ignacio Maestro Puch.

Hora: 21:00.

TV: TNT Sports.

Estadio Más Monumental.