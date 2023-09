Diputado nacional paraguayo propone que Paraguay compre misiles, para disuadir a Argentina y si es necesario ir a la guerra

Este miércoles sorprendieron los dichos de un diputado paraguayo, llamado Rubén Rubín, quien aseguró que sería capaz de "ir a la guerra con Argentina". El legislador del vecino país no dudó y cuestionó el préstamo de Estados Unidos a la Argentina "para comprar armamento" en la sesión Bicameral del Parlamento frente al ministro de Defensa Nacional.

«Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra (con Argentina). Lo que necesitamos son misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región, porque si no, ya arrancamos perdiendo el juego diplomático.»

«No sé cómo EE.UU. les puede prestar plata para comprar aviones y a nosotros nos piden que no trabajemos con China y que solo tengamos relaciones con Taiwán y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos.»

«Yo sé que las prioridades para muchos son tener mejores escuelas y hospitales, pero ¿de qué nos sirven si no somos capaces de defender esos edificios?», dijo el diputado

Y sumó: «Yo creo que acá no es tanto el tema de cuántos soldados o efectivos tenemos, pero sí de tecnología, de misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos. Eso también le da herramientas a Cancillería para negociar».

«Hoy si hablamos del canciller, si lo ponemos en un juego de barajas, tiene dos o tres cartas en su mano y los países vecinos tienen cinco, seis, siete u ocho cartas para negociar. Ya de entrada este juego diplomático lo empezamos perdiendo si no tenemos la carta de la defensa nacional», resaltó Rubín.

Además, agregó, «¿De cuánto fue, no sé si me pueden recordar, el préstamo que le dio Estados Unidos al país vecino para comprar aviones? Ahora hace unas semanas se hizo público. Eso, colegas, me parece una locura. Pero no es culpa de Argentina, es nuestra culpa. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos esté dando préstamos a un país que trabaja con China y a nosotros nos dicen ‘no trabajes con China, trabajen con Taiwán’ y encima no nos dan plata para armamento?».

Las declaraciones del diputado paraguayo rápidamente se viralizaron en redes sociales y recorrieron varios portales web nacionales e internacionales ya que el pedido de ir a una guerra entre países limítrofes en Sudamérica.

