Desde el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones lanzan la campaña “Medicamentos solo en farmacias” para concientizar sobre la compra segura

El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones (COLFARMI) lanzó una nueva campaña titulada "Medicamentos solo en farmacias", con el objetivo de educar a la población sobre la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados.

La iniciativa busca contrarrestar la venta de medicamentos en lugares no autorizados como kioscos y supermercados, una práctica que ha resurgido a raíz de la promulgación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permitía la venta de ciertos medicamentos fuera de las farmacias.

Vania Ilchuk, presidenta del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones destacó la trayectoria de esta lucha, que comenzó con la promulgación de una ley en 2016: “Venimos trabajando con esto hace muchísimos años, desde el 2016 que salió la ley, y en la ley donde dice que los medicamentos son de venta exclusiva en farmacias”, señaló.

El reciente DNU ha exacerbado la problemática, generando confusión en la población sobre los puntos de venta permitidos. “La población entendió que todo el mundo podía salir a vender a diestra y siniestra los medicamentos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo trabajamos? Hablamos con los del municipio y nos dijo que ellos seguían con la misma postura, de que los medicamentos son de venta exclusiva en las farmacias”, explicó Ilchuk. Según comentó, esta confusión ha llevado a un aumento en la venta de medicamentos en lugares no habilitados, lo que motivó la necesidad de la campaña.

La campaña no solo se centra en educar sobre los riesgos de adquirir medicamentos en lugares no autorizados, sino también en los peligros de consumir medicamentos sin la supervisión de un profesional. «Con la campaña concientizamos sobre los riesgos que se puede correr al comprar medicamentos en establecimientos que no están habilitados, acerca de los efectos que puede llegar a tener el consumo de medicamentos sin receta de un profesional», explicó Ilchuk. Además, subrayó la importancia de entender que la venta libre de medicamentos no significa que puedan venderse en cualquier lugar, sino que pueden adquirirse sin receta médica.

La estrategia de la campaña es amplia y utiliza diversos medios para llegar a la mayor cantidad de personas posible. “Empezamos con distintos medios radiales, también estamos hablando con algunos medios televisivos para que puedan salir tanto en Posadas como en otras localidades, también estamos trabajando a través de las redes de Instagram, Facebook”, comentó.

Por otra parte, se refirió a la venta fraccionada de medicamentos en farmacias, explicó que esta práctica se ha implementado para hacer frente a las dificultades económicas que impiden a muchos pacientes comprar paquetes completos. “No todo se puede fraccionar tampoco, no todo es recomendado fraccionar, pero ante la situación que estamos viviendo hay muchos productos que sí se están fraccionando… lo que nosotros no queremos es no llegar a la población y que la población no tenga la medicación necesaria”, afirmó.

En cuanto a la “venta de medicamentos no habilitadas”, comentó “que se pueden hacer las denuncias en el colegio, justamente estuvimos reunidos con la gente de la municipalidad, la gente de la municipalidad nos pidió que las denuncias que les lleguen las hagamos llegar a la municipalidad, la municipalidad va a hacer las inspecciones correspondientes”.