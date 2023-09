Guaraní Antonio Franco renueva su sueño del ascenso: “Ojalá se pueda dar esta vez”, manifestó Patricio Vedoya

El mandamás de la Franja se refirió a la recientemente otorgada licencia deportiva con la que el club podrá participar la próxima temporada del Torneo Regional Federal Amateur. Además, se refirió a la recuperación de su jugador insignia: Cristian Barinaga.

Pablo Vedoya, presidente del Club Guaraní Antonio Franco, compartió su visión y expectativas de cara a lo que será un nuevo Torneo Regional Federal Amateur, donde resaltó el anhelo de los hinchas franjeados de ver a su equipo en lo más alto nuevamente y las dificultades económicas que enfrentan.

En diálogo con el programa deportivo “Formula Tuerca”, el mandamás de la Franja también destacó el apoyo brindado por el gobernador Herrera Ahuad y la determinación del equipo de trabajo encabezado por Manuel Dutto.

Con una pasión palpable por su equipo, Vedoya comenzó hablando sobre el ferviente deseo de los aficionados de ver a Guaraní Antonio Franco ascender en la temporada actual: “ojalá se nos pueda dar esta temporada el ascenso. Es el anhelo de todos los hinchas franjeados”, expresó Vedoya, reflejando la ambición y el compromiso de la institución.

El respaldo del gobierno provincial también ha sido fundamental en su gestión. “Hace poco tuvimos una reunión con el gobernador Herrera Ahuad y nos brindó su apoyo, esto ayuda a trabajar más tranquilo, es un apoyo importante”, destacó el presidente del club, resaltando la importancia del apoyo gubernamental en un contexto económico desafiante.

Sin embargo, Vedoya no ocultó las dificultades económicas que enfrenta el club: “Lamentablemente, por lo económico, no podemos dar ese salto de calidad”. La gestión financiera es un desafío constante para muchos equipos de la provincia, y Guaraní no es la excepción.

A pesar de estas dificultades, Vedoya elogió el compromiso del equipo de trabajo encabezado por Manuel Dutto, quien asumió el cargo de manager. “Manuel Dutto y todo su equipo están predispuestos para trabajar por el club”, afirmó Vedoya. También mencionó la profesionalidad de Osvaldo Young, el profe Polo, y el Choco Rodriguez, quienes han asumido el desafío con dedicación.

El presidente destacó la importancia de tener múltiples equipos misioneros en las divisiones superiores del fútbol argentino, diciendo: “La provincia cada vez está más grande en cuanto a la cantidad de habitantes y se merece a dos o tres equipos arriba”. Además, expresó su preocupación por el posible descenso de Crucero del Norte.

Vedoya subrayó la necesidad de un ascenso para el club, afirmando: “El último ascenso fue en 2014, ya que salir campeón de la Liga local no alcanza. Necesitamos a un Guaraní bien arriba”. Además, elogió la labor de Manuel Dutto y su equipo en la construcción del plantel: “Los jugadores que pidió Dutto son de Federal A, tenemos que esperar que termine el torneo para llamarlos, algunos de la B Metropolitana, luego tendremos que charlar para ver si es conveniente”.

Vedoya enfatizó la importancia de la pasión y el compromiso de los jugadores con la camiseta del club: “La idea es que los jugadores demuestren las ganas de vestir la camiseta de Guaraní Antonio Franco”.

Tal vez te interese leer: 29° Torneo Nacional de Fútbol Veterano | Carlos Arce destacó la importancia del evento para la provincia

Consciente de que esta podría ser su última temporada como presidente del club, Pablo Vedoya expresó su determinación de lograr el ascenso: “Esta puede ser mi última temporada como presidente del club y por eso quiero hacer un gran esfuerzo para que Guaraní consiga el ascenso”. Además, destacó la trayectoria del club en la búsqueda del ascenso, afirmando que siempre han armado equipos con la intención de subir de categoría.

En cuanto a la pretemporada, Vedoya anticipó que esperan tener a la mayoría de los refuerzos para el inicio de la misma, programado entre el 18 y 24 de septiembre.

Finalmente, el presidente del club expresó su esperanza de que la asamblea del día 19 de la Liga Posadeña marque un cambio positivo, diciendo con humor: “sería bueno contratar un oráculo para saber qué va a pasar”.

Además, instó a que se tomen medidas efectivas para mejorar la situación de la liga local: “Hasta que no se tomen cartas en el asunto, la Liga Posadeña va a seguir de la misma manera”, concluyó.