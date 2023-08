El posadeño Alejandro Soto, competidor de powerlifting, continúa buscando recaudar los fondos para participar de los Panamericanos 2023

Alejandro Soto, joven deportista adaptado posadeño, necesita reunir 200.000 pesos para representar a Argentina en los Juegos Panamericanos. A pesar de su discapacidad y sin una respuesta clara del Ministerio de Deporte para financiar su participación, busca costear su sueño a través de rifas y apoyo comunitario.

Alejandro Soto- Santa María de las Misiones

Alejandro Soto, un atleta adaptado de 29 años, está a pocos días de competir en los Panamericanos 2023 en Tierra del Fuego. Sin embargo, se enfrenta a un desafío adicional: reunir los fondos necesarios para viajar y representar no solo a su provincia, Misiones, sino también a Argentina.

El joven deportista nació con una parálisis braquial obstétrica, una discapacidad que le presentó muchos desafíos en su vida. «Yo tengo una PBO, que sería una parálisis braquial obstétrica, que fue de nacimiento. El médico para sacarme del vientre de mi madre me estiró del brazo y me lo sacó de lugar. Los nervios están desconectados de la columna», comenzó relatando su historia e indicando que hay posibilidad de realizarse una cirugía para mejorar su condición pero con riesgos, según explican los médicos.

A pesar de esto, su pasión por el deporte surgió en 2014, cuando se interesó en el powerlifting. “Mi disciplina nació en el 2014, empecé con sentadillas, para el 2016 fui haciendo sentadillas y peso muerto y en el 2021 conseguí la primera clasificación al nacional», declaró. Recordó que en esta disciplina se ejecutan tres movimientos básicos: sentadillas, banco plano y peso muerto.

En su lucha por financiar su sueño y con el apoyo de sus allegados, comentó: «Empecé a realizar rifas, todavía estoy haciendo una para terminar de juntar el dinero para poder viajar». Necesita aproximadamente 200.000 pesos para cubrir los costos del viaje, que incluyen vuelos, estadía y comida. Aunque solicitó ayuda al Ministerio de Deporte, hasta el momento no recibió una respuesta. «Pedí, pero me quedaron en confirmar alguna respuesta y hasta ahora nada», lamentó.

Varios amigos y conocidos de Alejandro cooperaron en esta campaña de recaudación e incluso lo incentivaron a participar. «Mucha gente, mis alumnos, mis amigos me dijeron, ‘¿cómo no vas a ir? Fuiste tan lejos, clasificaste y no vas a dejar tanto esfuerzo», compartió. Por ello, el misionero, sin perder las esperanzas y respaldado por la colaboración de la comunidad, pudo conseguir los 50 dólares que necesitaba para la inscripción. Ahora debe reunir lo demás para costear los gastos necesarios, aunque según afirmó al menos el viaje de ida está casi cubierto.

En este sentido, subrayó que su objetivo no es solo personal. «El mensaje que yo quiero transmitir es, para la gente que tiene alguna discapacidad, es que no se dejen estar, que no haya un no. Hay posibilidades, el límite no tiene techo», sostuvo.

Para aquellos interesados en contribuir, pueden encontrarlo en las redes sociales como Ale Alejandro en Facebook y ale_fit_2432 en Instagram.

