Muerte de manchitas | Proteccionistas de animales y vecinos se reunieron para pedir justicia: “No podemos permitir que pasen estas cosas”

Diferentes grupos de Proteccionismo Animal de la provincia de Misiones realizaron una marcha pacífica en repudio por el asesinato de la perra Manchitas en el barrio Itaembé Guazú. El caso conmocionó a los ciudadanos y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El encuentro se realizó frente a la casa del presunto asesino de manchitas, contó con el apoyo de algunos vecinos que se acercaron y muchas representantes de asociaciones protectoras de animales. También, se colocaron carteles sobre el protón de ingreso a la casa que exclamaban justicia y retrataban el nombre de la perrita.

“Lamentable mente hay muchos casos y queremos que los jueces tengan una interpretación diferente de la ley, que favorezca a los animales”, dijo Vanesa Florentín, representante de la fundación Libre Relincho.

Así también, el silencio, las puertas y ventanas cerradas, dieron a entender que en la propiedad del acusado no había nadie. “La convocatoria en redes sociales y las proteccionistas que hablaron en los medios avisando el lugar del encuentro. Entonces ellos no están porque no querían confrontar o estar presentes”, añadió Vanesa.

Un relato en primera persona

También estuvo presente Walter Fernández, vecino y testigo del hecho, quien tomó palabra en la intervención y pidió que las autoridades avancen en la causa. Además, explicó que fue citado por el juzgado para declarar por la causa en la que imputaron al presunto asesino.

Por otra parte, no se conoce el paradero del acusado, pero lo vieron regresar a la casa y salir con bolsos. “No sabemos nada de los vecinos, pero ayer cuando me notificaron para prestar declaración vi la camioneta en la que se movilizaba el vecino, yo vi específicamente a la mujer del señor saliendo con un bolso, pero no los vimos más”, explicó Walter.

Muerte de manchitas