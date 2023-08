Posadas | Este sábado se movilizarán en Itaembé Guazú en reclamo de justicia por Manchitas y cambios en la legislación de maltrato animal

La brutal muerte de una perra llamada Manchitas a manos de un individuo ha desatado la indignación de la comunidad en Itaembé Guazú. Las voces de defensores de los derechos de los animales se alzan exigiendo justicia y un cambio en la legislación ante este perturbador caso de maltrato animal.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/08/08-11-SantaMariadelasMisiones-Lola-Vega-Imputaron-pareja-muerte-animal-9.19.mp3

Santa María de las Misiones – Lola Vega

La Asociación civil Adoptame, Misiones, comprometida con la protección de los animales, ha tomado un papel activo en la denuncia del caso. Lola Vega, miembro del espacio, ha revelado la conmoción y preocupación en torno al accionar de la justicia y las implicaciones de este cruel acto.

«Si bien nuestra ley contempla de 15 días a un año de pena de cárcel, sabemos que en Argentina hasta 3 años es excarcelable. Pero hasta ahora desconocemos. Dice solamente maltrato animal y acá hubo una muerte, no hubo maltrato.»

También subrayó la naturaleza premeditada del ataque y la crueldad involucrada. «Porque no me vas a decir no creo que haya tenido intención de matarlo. Por favor, estamos hablando de un hombre bastante alto, con una fuerza contra una pobre indefensa madre que estaba amamantando a sus cachorritos.»

Tal vez te interesa: Imputaron a la pareja posadeña por maltrato animal, daños y lesiones tras muerte de “Manchitas”

La comunidad ha expresado su conmoción y descontento ante la respuesta judicial y la falta de acciones concretas. «Están conmocionados porque no es común que alguien tome medidas de este tipo. O sea, hoy en día saben que este sujeto se puede enojar y te puede hacer cualquier cosa, dijo.

Ante la falta de acción judicial satisfactoria, varios grupos y organizaciones defensoras de los derechos de los animales han convocado manifestaciones y marchas para expresar su solidaridad y exigir un cambio en la legislación.

«Mañana, en la esquina de la casa del hecho en el barrio Itaembé Guazú, a las 16, vamos a contarle a la gente cuáles son los derechos de los animales, cómo tienen que hacer para denunciar, cuáles son los primeros pasos en caso de maltrato animal.»

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023