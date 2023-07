Permanece grave el remisero chocado por un conductor borracho en Hipólito Irigoyen

El siniestro ocurrió el domingo cuando una camioneta Toyota Hilux, al mando de un hombre alcoholizado, embistió a un Chevrolet Corsa conducido por Carlos, un chofer de remis, quien sufrió múltiples fracturas y heridas internas.

La esposa del herido relató la situación y la falta de apoyo de la familia del responsable. El hecho sucedió en cercanías de Jardín América, entre dos vehículos, un Corsa y una camioneta Hilux, la cual según informes oficiales, impactó por detrás al corsa, lo que provocó que este último termine chocando contra la parte posterior de un acoplado de un camión que estaba estacionado en la banquina. Este siniestro dejó al conductor del corsa gravemente herido y al de la camioneta detenido, puesto que tenía en el momento del hecho 2,94 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba de alcoholemia, casi 3 veces el límite permitido.

Graciela Ferrer, esposa de Carlos, el conductor del Corsa que se desempeñaba como remisero, habló de la situación de su esposo: «El estado es delicado. Tiene fractura de cráneo, hematoma y un sangrado. También tiene fractura de cuello y más de 3 fracturas en el cuerpo, incluido el riñón y un pulmón. Los golpes han afectado gravemente su boca y dientes.»

Cuando se le preguntó sobre el choque, Graciela aclaró que fue desde atrás, y respecto al conductor de la camioneta, expresó que era un familiar, puesto que es esposo de su prima. “Me enteré en el lugar del accidente cuando un amigo de mi esposo me buscó. Allí me dijeron que la persona que causó el accidente era el marido de mi prima. Fue un shock verla allí, y ella se enteró en ese momento que su marido chocó a mi esposo.»

Con relación a la detención de su primo político, Graciela expresó: «Hasta ayer tenía entendido que estaba detenido, pero ahora no sé su situación actual.» Sobre la falta de apoyo de esa parte de la familia, mencionó: «Hasta el momento, no he recibido ninguna ayuda de ellos. Solo cuento con el apoyo de mis hijos, mi familia y algunos amigos.»

Por otra parte, la esposa del remisero relató la gravedad de las lesiones de él y los gastos que surgieron: «Los médicos dicen que, si no hay complicaciones, podría recuperarse en un mes y medio o dos, pero la situación es delicada y pueden aparecer más problemas. Los gastos son considerablemente altos debido a mis viajes para cuidarlo y la compra de artículos de higiene para él.»