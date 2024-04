Copa de la Liga | Boca y Estudiantes se enfrentan por un lugar en la final: hora, TV, formaciones y últimos partidos jugados entre sí

Boca y Estudiantes serán los grandes protagonistas de la segunda semifinal de la Copa de la Liga Profesional 2024. Con Vélez a la espera tras superar por penales a Argentinos, el marco con ambas hinchas está preparado y solo resta que la pelota empiece a rodar este martes en el Estadio Mario Alberto Kempes. Desde las 20, el equipo de Diego Martínez y el de Eduardo Domínguez, que vienen de enfrentarse recientemente con victoria para el Pincha, se reencontrarán en Córdoba bajo el arbitraje de Nazareno Arasa.

Hoy se define al segundo finalista de la Copa de la Liga entre Boca y Estudiantes. El Xeneize llega a semis tras eliminar categóricamente a River, su máximo rival. Con la exigencia máxima a cada paso. Ahora, en esta semifinal frente a Estudiantes de La Plata, su silenciosa bestia negra de los últimos años, que otra vez se encuentra agazapado a la espera de dar un nuevo golpe. Este martes desde las 20 en el estadio Mario Kempes de Córdoba. En la final ya los espera Vélez.

No por nada Boca viene jugando «finales» desde hace un mes, como las definieron Diego Martínez y cada uno de los jugadores que estuvo frente a un micrófono. Finales con Racing, San Lorenzo, el mismo Estudiantes (la única que perdió), Godoy Cruz y por supuesto River. Finales que se puso como objetivo para no volver a caer en los errores del 2023 y descuidar la competencia local, después de empalagarse de títulos locales en los años anteriores y apuntar todo a la Libertadores. Claro, cuando se dio cuenta, quedó afuera de la principal competencia del fútbol sudamericano y no sólo perdió la chanc de pelear por su obsesión, sino los premios en dólares que entrega y puso en riesgo la clasificación al nuevo Mundial de Clubes de 2025.

Boca entendió entonces en esta Copa de la Liga que si clasificaba como lo hizo en la última fecha, quedaba a unos pocos partidos de un título y que no podía desaprovechar la oportunidad. Incluso dejando de lado el inicio de la Copa Sudamericana. En una determinación que se tomó con firmeza y seguridad. Después de clasificar a los playoffs dio el primer paso con River y ahora, el durísimo Estudiantes. Que cortó un objetivo parecido a fines de 2023 en otra semifinal, la de la Copa Argentina que el Pincha terminó ganando. Y que lo tiene muy de hijo en las definiciones mano a mano, incluso con el recuerdo del partido desempate del torneo Apertura 2006.

Cómo les fue a Boca y Estudiantes en el último partido que disputaron en certámenes internacionales

Los dos llegan de perder en sus competencias internacionales, tal vez porque la cabeza estaba más puesta en esta semi. Uno sufrió una dura derrota 4-2 ante Fortaleza en Brasil en la Sudamericana, con un mix entre titulares y suplentes y la posible resaca del superclásico. Y el otro, 1-0 de local con Gremio por la Libertadores, pese a haber jugado con un hombre más desde los 21 minutos del segundo tiempo.

Ahora, sin dudas, Diego Martínez pondrá lo mejor que tiene. Con su formación ideal que todavía no pudo mandar a la cancha por distintas razones. Por las lesiones de Marcos Rojo y Edinson Cavani, por las expulsiones de Lautaro Blanco y Cristian Medina, por algunos puestos que no tenían un dueño fijo y se definieron unos partidos atrás, principalmente entre Langoni y Merentiel como acompañante del Matador en la delantera. Mientras que Eduardo Domínguez espera por el colombiano Cetré, uno de sus jugadores más desequilibrantes.

A todo o nada. Una vez más. Boca ya está acostumbrado. Y Estudiantes también: a dar el golpe y dejar a Boca sin nada.

Y el último partido jugado entre sí

Boca y Estudiantes se vieron las caras hace no mucho tiempo y justamente fue en el mismo torneo cuando se enfrentaron en aquel partido en el que Javier Altamirano, jugador del Pincha, se descompensó y el encuentro se suspendió y se reanudó días después. En ese partido, Estudiantes consiguió una agónica victoria por 1 a 0. De los últimos diez partidos, el Pincha ganó 5, el Xeneize 4 y empataron una vez.

Copa de la Liga 2024: Estudiantes 1-0 en La Plata.

Copa Argentina 2023, semifinal: Estudiantes 3-2 en Córdoba.

Copa de la Liga 2023: 0-0 en La Bombonera.

Liga Profesional 2023: Estudiantes 1-0 en La Bombonera.

Liga Profesional 2022: Boca 3-1 en La Plata.

Copa de la Liga 2022: Boca 1-0 en La Plata.

Liga Profesional 2021: Estudiantes 1-0 en La Plata.

Superliga 2019-20: Boca 1-0 en La Bombonera.

Superliga 2018-19: Estudiantes 2-0 en Quilmes.

Superliga 2017-18: Boca 1-0 en Quilmes.

Las posibles formaciones de Boca y Estudiantes

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Equi Fernández, Pol Fernández, Kevin Zenón; Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Sangiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa o Fernando Zuqui, Tiago Palacios; Javier Correa y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 20.

Estadio: Mario Kempes (Córdoba).

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Arbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Fernando Espinoza.

⚽️ Este martes Boca enfrenta a Estudiantes, por la semifinal de la Copa de la Liga: hora, tv y formaciones https://t.co/HuhXgGy89O — misionesonline.net (@misionesonline) April 29, 2024

FUENTE: Olé y TyC Sports.